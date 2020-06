Potrdili šest novih okužb, na intenzivni negi dva bolnika

Okužbo z novim koronavirusom so do zdaj pri nas skupaj potrdili pri 1.547 ljudeh. V Sloveniji je trenutno 59 aktivnih primerov okužbe, sedem bolnikov je zaradi okužbe hospitaliziranih v bolnišnici, od tega dva na intenzivni negi, je razvidno iz spletne strani covid-19.sledilnik.org. Skupaj so pri nas do zdaj izvedli 96.599 testov.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 24. 6. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 1212

- Št. pozitivnih: 6

- Št. hospitaliziranih: 7

- Št. oseb na intenzivni negi: 2

- Dnevno | skupno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0 | 297

- Število umrlih: 0 pic.twitter.com/NA9exWh6m1 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) June 25, 2020

Nove primere okužb so pristojni včeraj potrdili v Ljubljani, Kopru, Preboldu, Kungoti (po eno okužbo) in Škofji Loki (po dve okužbi). Spomnimo, da so v torek v Sloveniji potrdili sedem novih okužb, v ponedeljek pa kar 13. V juniju smo v Sloveniji tako zabeležili že 68 novih okužb z novim koronavirusom. Za primerjavo, prejšnji mesec so pri nas odkrili 36 novih okužb z novim koronavirusom.