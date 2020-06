Rekordno hitro naraščanje okužb, po državi nastajajo nova žarišča

V ZDA se je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa do srede z novim koronavirusom okužilo že skoraj 2,4 milijona ljudi, za boleznijo covid-19 pa jih je umrlo skoraj 122 tisoč. V uvodnih žariščih, kot je New York, se epidemija še naprej umirja, zato pa nastajajo nova žarišča po jugu in zahodu ZDA, kjer so najprej odpravljali ukrepe proti pandemiji.

V ZDA so v torek potrdili 34.700 okužb z novim koronavirusom, kar je največ od konca aprila, ko je dnevni rekord znašal 36.400 okužb. Okužbe rekordno hitro naraščajo tudi v Kaliforniji, Arizoni, Mississippiju, Teksasu in Oklahomi, hospitalizacije pa med drugim v Južni in Severni Karolini. Univerza Washington napoveduje najmanj 180 tisoč mrtvih v ZDA do prvega oktobra letos, poroča STA.

Kalifornija po številu okužb že prehitela New Jersey

New York, New Jersey in Connecticut medtem uvajajo obvezno samoizolacijo za vse, ki prihajajo iz zveznih držav, kjer primeri okužb naraščajo. V zvezni državi New York je sicer še vedno največ potrjenih primerov okužb (389 tisoč) in mrtvih (31.257), vendar pa število okužb in smrti zadnje tri tedne narašča zelo počasi. V torek so testirali več kot 51 tisoč ljudi, pozitivnih pa jih je bilo manj kot 600. Skupno število hospitalizacij je nazadovalo na 1.071, v torek je umrlo 17 ljudi. Na višku izbruha je umrlo skoraj 800 ljudi na dan.

Kalifornija je po številu okužb, ki so narasle na 194 tisoč, že prehitela državo New Jersey, za boleznijo covid-19 pa je do včeraj zvečer umrlo 5.700 ljudi. Foto: STA

Kalifornija je po številu okužb, ki so narasle na 194 tisoč, medtem že prehitela državo New Jersey, za boleznijo covid-19 pa je do včeraj zvečer umrlo 5.700 ljudi. Guverner države Gavin Newsom je ukazal nošenje mask na javnih mestih, okrožjem, ki tega ne bodo upoštevala, pa je zagrozil z odvzemom dela proračunskih sredstev. Samo v torek so v Kaliforniji potrdili 7.100 novih okužb.

Porast okužb tudi na Floridi in v Teksasu

Število okužb narašča tudi na Floridi, ki je s skoraj 109 tisoč okužbami na šestem mestu med ameriškimi zveznimi državami, za covid-19 pa je tam umrlo skoraj 3.300 ljudi. V torek so potrdili pet tisoč okužb, kar je 25 odstotkov več od prejšnjega rekorda pretekli teden.

Teksas se je s skoraj 128 tisoč okužbami prebil na četrto mesto, za covid-19 pa je tam umrlo 2.270 ljudi. V zadnjih dveh tednih se je število hospitalizacij podvojilo, v Houstonu pa so bolnišnice že skoraj polne. Apple je v Houstonu v torek ponovno zaprl svojih sedem trgovin, pred tem pa jih je ponovno zaprl že v Arizoni, Severni in Južni Karolini ter na Floridi.

Vedno več ameriških zveznih držav spet uvaja obvezno nošenje mask v javnih prostorih. Foto: STA

Guverner Severne Karoline, kjer so do včeraj zvečer našteli 56.500 okužb in 1329 mrtvih, je prav tako ukazal nošenje mask v javnosti po vsej državi. Položaj je dramatično slab v Montgomeryju v Alabami, kjer je bila v sredo na voljo le še ena postelja intenzivne nege. V tej zvezni državi je sicer do zdaj umrlo 900 ljudi, potrdili pa so 32 tisoč okužb. Skupno število okužb je v Arizoni naraslo na 60 tisoč, skupno število smrti pa na 1.470.

Rekordno rast 482 okužb so v torek prešteli v Oklahomi, od tega največ v Tulsi, vendar je še prezgodaj za morebitno potrditev, da gre za posledico sobotnega predvolilnega zborovanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V Oklahomi so do zdaj našteli 11.500 okužb in potrdili 372 smrtnih primerov, poroča STA.