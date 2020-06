Na Balkanu visok porast okužb, največ so jih našteli v tej državi

Na Balkanu so v zadnjih 24 urah zabeležili na stotine novih okužb z novim koronavirusom. V Romuniji so potrdili 321 novih primerov okužb, v Bolgariji je po današnjih podatkih na novo okuženih 130 ljudi, v Srbiji 143, v Severni Makedoniji 136, v Bosni in Hercegovini pa 88. Epidemiologi ob tem opozarjajo, da so razmere v regiji skrb zbujajoče, saj število novih okužb povsod narašča.

Po podatkih oblasti v Skopju so v preteklih 24 urah opravili 1.208 testov na covid-19, od tega jih je bilo 136 pozitivnih. Kar 80 na novo okuženih je v Skopju, sledi Tetovo s 24 novimi primeri okužb. Osem bolnikov z boleznijo covid-19 je medtem umrlo. Število do zdaj okuženih z novim koronavirusom je v državi naraslo na skupno 5.445, trenutno pa je po vsej državi 3.095 aktivnih primerov, piše STA.

Rekordno število novih okužb v Romuniji

Današnja rekorderka na Balkanu je sicer Romunija s kar 321 novimi potrjenimi okužbami v preteklih 24 urah. Skupno število okuženih s koronavirusom je tako v Romuniji naraslo že na 24.826. Do zdaj je umrlo skupno 1.555 obolelih z boleznijo covid-19, od tega 16 v zadnjem dnevu. Po današnjih navedbah bolgarskih oblasti so medtem v tej državi v minulih 24 urah zabeležili 130 novih primerov okužbe, kar je 51 več kot dan pred tem, skupno število doslej okuženih pa je tako naraslo na 4.114.

Novih 88 primerov okužbe so medtem zabeležili v BiH, kjer epidemiologi svarijo, da se lahko razmere poslabšajo, potem ko so v državi na hitro odpravili omejevalne ukrepe, ljudje pa so prenehali spoštovati priporočila epidemiološke stroke. Štiriinštirideset novih okužb so sicer v preteklih 24 urah potrdili v Federaciji BiH in 44 v Republiki srbski.

Na Hrvaškem potrdili 22 novih primerov

Iz Srbije, kjer znova uvajajo nekatere pred tem že ukinjene ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, poročajo o 143 novih okužbah v minulih 24 urah. Iz Črne gore, ki je v začetku junija razglasila konec epidemije, so poročali o petih novih okužbah. V državi je trenutno 59 oseb okuženih z virusom, po navedbah vlade v Podgorici pa naj bi bilo kar 45 teh primerov oziroma 76 odstotkov uvoženih iz Srbije. Od omenjenih 45 se jih je po navedbah vlade 14 okužilo na nedavni nogometni tekmi Crvene zvezde in Partizana v Beogradu, 31 pa jih je prišlo iz Tutina.

Na Hrvaškem so medtem v preteklih 24 urah potrdili 22 novih primerov bolezni covid-19, s čimer je skupno število doslej okuženih naraslo na 2.338. Hrvaška sicer od polnoči uvaja obvezno samoizolacijo za vse, ki v državo prispejo iz BiH, Kosova, Srbije in Severne Makedonije. Obvezna bo tudi nošnja obraznih mask v sredstvih javnega prevoza. Za Kosovo za zdaj še ni novih podatkov o številu okužb, so pa tam v preteklih dneh beležili po več deset novih okužb na dan, poroča STA.