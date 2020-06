V torek so pri 1.222 testiranjih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri sedmih osebah. Dan prej so okužbo potrdili pri 13 osebah, kar je bilo največ v zadnjih dveh mesecih.

Aktivno okuženih je 55 ljudi. V bolnišnici se zdravi sedem ljudi s covid-19, od tega dve osebi na intenzivni negi, je na Twitterju objavila vlada, ki sicer danes odloča o morebitnih novih ukrepih za zajezitev okužb z novim koronavirusom.

Večje število okužb v ponedeljek bi lahko bila posledica manjšega števila opravljenih testov čez vikend, s čimer je bilo odkritih tudi manj novih okužb. Spomnimo, v soboto in nedeljo so potrdili le po eno okužbo na dan. V soboto so opravili 758 testov, v nedeljo pa 271.

V juniju 68 okuženih

V juniju so do zdaj nove okužbe potrdili pri 68 ljudeh. Pretekli teden so v Sloveniji odkrili skupaj 25 novih primerov, kar je največ po tednu od 27. aprila do 3. maja, ko jih je bilo 37. Od tega je bilo 13 uvoženih primerov, deset primerov je bilo povezanih s temi uvoženimi primeri, za dva primera pa vir okužbe ni znan.

Samo v prvih dveh dnevih tega tedna je bilo skupaj 20 novih okužb.

Največ novih okužb v enem dnevu je Slovenija potrdila 26. 3., in sicer 61. Do zdaj je bilo v Sloveniji potrjenih 1.541 okužb, umrlo je 109 ljudi s covid-19, testirali pa so že 96.755 ljudi.

Razširjen seznam držav, po obisku katerih je treba v karanteno

Pretekli teden so medtem začeli veljati strožji ukrepi pri vstopu v Slovenijo iz nekaterih držav. Tako je 14-dnevna karantena po novem obvezna za vse, ki v Slovenijo prihajajo iz BiH, Srbije, ali s Kosova, ne glede na državljanstvo, torej tudi za slovenske državljane. Državljani držav na tako imenovanem rdečem seznamu morajo imeti tudi aktualno potrdilo o negativnem testu na novi koronavirus, izdano znotraj EU. Več v članku Tudi Slovenci, ki potujejo iz BiH, s Kosova ali iz Srbije, bodo morali v karanteno.

Notranji minister Aleš Hojs je napovedal, da bo Slovenija na tako imenovani rdeči seznam uvrstila tudi Albanijo in Portugalsko. Več v članku Hojs: Na rdečem seznamu dve novi državi, Hrvaška za zdaj še ne.

Preberite še: