Po porastu števila okuženih - v sredo so potrdili osem novih okužb - je vlada razširila tako imenovani rdeči seznam držav in državljanom držav na njem otežila vstop v Slovenijo. Po novem so na rdečem seznamu tudi BiH, Kosovo in Srbija. Za vse, ki prihajajo iz držav na tem seznamu, torej tudi za slovenske državljane, je ob vstopu v Slovenijo obvezna 14-dnevna karantena.

Državljani držav na rdečem seznamu pa morajo imeti pri vstopu tudi aktualno potrdilo o negativnem testu na koronavirus, ki mora biti izdano znotraj EU.

Na rdečem seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko je 34 držav:

- Katar,

- Bahrajn,

- Čile,

- Kuvajt,

- Peru,

- Armenija,

- Džibuti,

- Oman,

- Brazilija,

- Panama,

- Belorusija,

- Andora,

- Singapur,

- Švedska,

- Maldivi,

- Sao Tome in Principe,

- Združeni arabski emirati,

- ZDA,

- Savdska Arabija,

- Rusija,

- Moldavija,

- Gibraltar,

- Bolivija,

- Portoriko,

- Gabon,

- Kajmanski otoki,

- Dominikanska republika,

- Južna Afrika,

- Iran,

- Velika Britanija,

- Severna Makedonija,

- Bosna in Hercegovina,

- Srbija,

- Kosovo.

Na rdeči seznam se uvrsti tista država, kjer v zadnjih 14 dneh potrdijo 40 novih primerov okužb na 100.000 prebivalcev. Vlada slovenskim državljanom odsvetuje pot v države na tem seznamu.

Spremembe pri izjemah

Spremenili so se tudi predpisi o izjemah, pri katerih je mogoče iz držav na tako imenovanem rdečem seznamu pripotovati brez obvezne karantene. Tako brez omejitev v Slovenijo ne morejo več osebe, ki so bližnji sorodniki slovenskega državljana ali tujca s stalnim prebivališčem v Sloveniji, in tiste osebe, ki imajo v Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo.

Hkrati se je skrajšal tudi čas, ki ga lahko v Sloveniji preživijo tovornjakarji in osebe v tranzitu, in sicer na 12 ur.

Še naprej pa obstaja kar nekaj izjem, ko je mogoče iz teh držav pripotovati brez obvezne karantene.

Brez karantene je v Slovenijo iz držav na rdečem seznamu mogoče pripotovati, ko gre za:



1. čezmejnega dnevnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;

1. a) čezmejnega tedenskega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot te­denski delovni migrant;

2. osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skla­du z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost sars-cov-2 (covid-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost sars-cov-2 (covid-19), ki ni starejši od treh dni;

3. osebo, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sek­torju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;

4. osebo, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po vstopu;

5. osebo, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo v drugo državo v 12 urah po vstopu;

6. osebo z diplomatskim potnim listom;

7. osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;

8. pripadnika služb zaščite in reševanja, zdravstva, polici­je, gasilcev in za osebo, ki izvaja humanitarne prevoze za Re­publiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;

9. osebo, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja;

10. osebo, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno razisko­vanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v 24 urah po vstopu;

11. osebo, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v 24 urah po vstopu oziroma izstopu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;

12. osebo, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu;

13. osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v roku 24 ur po vstopu ter predloži ustrezno dokazilo;

14. osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmej­nem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdar­skih del.



Osebe, ki uveljavljajo izjemo iz 1. a), 7., 8., 9., 10., 11., 14. točke prejšnjega odstavka, morajo ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost sars-cov-2 (covid-19), ki ni starejši od treh dni in je bil opravljen v dr­žavi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja.

Hrvaška ostaja na seznamu zelenih držav. Foto: Getty Images

Šest novih držav na zelenem seznamu

Vlada je na tako imenovani zeleni seznam držav, kjer je epidemiološka slika ugodna in je prehod državljanom tja in nazaj k nam neomejen, dodala Dansko, Luksemburg, Malto, Španijo, Irsko in Francijo. Bolgarija se je zaradi trenutnega stanja z zelenega seznama poslovila, a je ni na rdečem, temveč je na tako imenovanem rumenem seznamu, na katerem so države, ki niso na zelenem ali rdečem seznamu.

Na zelenem seznamu varnih držav je 24 držav:

- Hrvaška,

- Madžarska,

- Avstrija,

- Ciper,

- Češka,

- Estonija,

- Finska,

- Nemčija,

- Grčija,

- Islandija,

- Latvija,

- Litva,

- Liechtenstein,

- Norveška,

- Slovaška,

- Švica,

- Italija,

- Črna gora,

- Danska,

- Francija,

- Irska,

- Luksemburg,

- Malta,

- Španija.



Brez omejitev in karantene lahko v Slovenijo vstopajo tudi državljani Slovenije ali tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja.

Preberite še: