Bo vlada danes zaostrila režim na meji?

V torek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri štirih osebah iz treh različnih občin. Dan prej so okužbo potrdili pri treh osebah, za sredo podatkov še ni. Včeraj je vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović dejala, da jih rast števila okužb zelo skrbi. Opozorila je, da bi imeli lahko prihodnji teden dvajset primerov okužb z novim koronavirusom.

"Razmere na mejah je treba zaostriti"

Kot je še dejala, novi primeri okužb prihajajo pretežno iz držav nekdanje Jugoslavije, nekateri pa tudi od drugod, večinoma iz držav, za katere je znano, da imajo veliko število okužb.

"To je pomembno zaradi režima na mejah. Kolegi, s katerimi se pogovarjam, smo v glavnem mnenja, da je treba razmere na mejah zaostriti do take mere, da bomo to stanje lažje nadzorovali," je še dejala Beovićeva, ki vse državljane poziva, da upoštevajo samozaščitne ukrepe.

Hojs: Spremenjen režim lahko že v petek ali soboto

Notranji minister Aleš Hojs je sinoči za Odmeve na TV Slovenija dejal, da bo o morebitnem zaostrovanju ukrepov pri vstopu v državo vlada odločala danes, tako da se bi režim pri vstopu najhitreje lahko spremenil v petek ali soboto. "To pomeni to, da bi verjetno razširili seznam tistih, ki prihajajo s kritičnih območij, da bi morali bodisi v samoizolacijo ali karanteno," je dejal Hojs. Ukrep ne bi veljal samo za tujce, ampak tudi za državljane Slovenije, je še dejal.

Hojs je še dejal, da bo na evropski in širši ravni verjetno ponovno potreben premislek o odpiranju mej. Meje znotraj članic EU so se večinoma sprostile s 15. junijem, s tretjimi državami pa naj bi se 30. junija.

Janša: Grozi nam drugi val okužb

Na rast okužb se je včeraj na Twitterju odzval tudi predsednik vlade Janez Janša in zapisal, da nam grozi drugi val okužb. Kot je dejal, se z odpiranjem meja po Evropi in obnavljanjem medcelinskih povezav tveganje uvoza novih okužb hitro povečuje. "Vsi veljavni ukrepi bodo ponovitev epidemije preprečili le, če se bodo dosledno izvajali. Sicer bodo nove omejitve neizogibne," je dodal.

TRENUTNI SEZNAM DRŽAV ZA PREHAJANJE MEJE BREZ OMEJITEV Hrvaška Madžarska Avstrija Bolgarija Ciper Češka Estonija Finska Nemčija Grčija Islandija Latvija Litva Liechtenstein Norveška Slovaška Švica Italija Črna gora

Vstop brez karantene po velja tudi za:

- osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;

- osebo, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v roku 24 ur po vstopu ter predloži ustrezno dokazilo, in

- osebo, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del.

Za katere države je trenutno potrebna 14-dnevna karantena

S 13. junijem 2020 se je zaradi poslabšanja epidemioloških razmer ne glede na državljanstvo ali bivališče odredila 14-dnevna karantena vsem osebam, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz spodaj naštetih držav, in osebam, ki vstopajo v Republiko Slovenijo ter imajo v spodnjih državah stalno ali začasno prebivališče.

Katar Bahrajn Čile Kuvajt Peru Armenija Džibuti Oman Brazilija Panama Belorusija Andora Singapur Švedska Maldivi Sao Tome in Principe Združeni arabski emirati Združene države Amerike San Marino Savdska Arabija Ruska federacija Moldavija Gibraltar Bolivija Portoriko Gabon Kajmanski otoki Dominikanska republika Republika Južna Afrika Iran Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske Severna Makedonija

Izjeme veljajo le za:

- osebo v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini (potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in potrdilo A1 v skladu z zakonom, ki ureja čezmejno izvajanje storitev) in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu oziroma predloži negativni izvid testa na prisotnost sras-cov-2 (covid-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na prisotnost sars-cov-2 (covid-19), ki ni starejši od treh dni;

- delavce v sektorju mednarodnega prevoza;

- osebo, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz nje ter za tovorni promet v tranzitu;

- osebo, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo v drugo državo v 24 urah po vstopu;

- osebo z diplomatskim potnim listom;

- osebo, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode.

