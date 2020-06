Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek so potrdili okužbo pri štirih osebah iz treh različnih občin. Umrla ni nobena oseba s covid-19. Dan prej so okužbo potrdili pri treh osebah.

Novi okuženi so iz treh različnih občin, v Ljubljani sta dva nova primera, na Jesenicah in v Kranju pa po eden. Aktivno obolelih je 26 oseb, največ na Jesenicah, in sicer 11.

V bolnišnici se je v torek zdravilo sedem bolnikov s to boleznijo, od tega na intenzivni negi ena oseba.

V ponedeljek tri okužbe v treh različnih občinah

V ponedeljek so potrdili okužbo pri treh osebah, prav tako v treh različnih občinah: v Krškem, kjer je bila v ponedeljek sploh prva potrjena okužba, v Piranu in Postojni.

Do zdaj je bilo v Sloveniji potrjenih 1.503 okužb, umrlo je 109 ljudi.

Preberite še: