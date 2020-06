Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih tednih ob sporočanju novih pozitivnih primerov z boleznijo covid-19 ni več znano, kje so se posamezniki okužili. Bojana Beović, vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, bo NIJZ predlagala, da bi znova posredovali več podatkov, ob tem pa predlaga, da bi morali znova razmisliti o strožjem nadzoru na meji.

V zadnjem mesecu se ob pogledu na dogajanje v lokalih in restavracijah ter na splošno vedenje ljudi zdi, da je koronavirus za nami oziroma smo ga že premagali.

Tudi število podatkov, ki jih ob sporočanju novih dnevnih primerov posreduje Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je zmanjšano samo na število pozitivnih oseb, število testiranj in stanje v bolnišnicah. Tako na primer ni jasno, kje so se registrirani primeri okužili.

"Mogoče bi morali razmisliti tudi o strožjem nadzoru na meji"

Vodja strokovne skupine za covid-19 infektologinja Bojana Beović se strinja, da bi bilo treba sporočati več podatkov, saj se zdaj lahko ustvarja lažen občutek varnosti.

"O tem se pogovarjamo. NIJZ bomo predlagali, da bi objavljali, od kod so okuženi prišli, da bi ljudi opozorili, da še ni vsega konec in da moramo biti previdni. Mogoče bi morali razmisliti tudi o strožjem nadzoru na meji," odgovarja Beovićeva. Slovenija je ta teden odprla meje z vsemi sosedami, ob vstopu pa ni več nobenih omejitev.

Vse okužbe uvožene

V zadnjem dnevu smo potrdili tri nove okužbe v treh različnih občinah, kot pojasnjuje Beovićeva, pa so vsi primeri uvoženi oziroma gre za njihove stike.

"V zadnjem mesecu praktično nismo imeli okužbe, ki bi se kar pojavila v Sloveniji. Torej, da bi imeli neprepoznani žep v državi," dodaja Beovićeva in opozarja predvsem posameznike, ki se vračajo iz drugih držav, za katere sicer ni več odrejena 14-dnevna karantena.

Zadnje uvožene okužbe prihajajo iz nekdanje skupne države – Srbije, Bosne in Hercegovine.

"Ljudje moramo biti res, res pozorni, da v primeru, če potujemo iz Slovenije ali pa smo v stiku s kakšnim obolelim oziroma zbolimo, ko se vrnejo, nemudoma poiščemo zdravniško pomoč in gremo na odvzem brisa," opozarja ob odpiranju številnih meja po Evropi.

Dnevne številke za zdaj obvladljive

Od preklica epidemije konec maja so dnevno potrdili po nekaj primerov. Največ pet pozitivnih primerov so potrdili 5. junija, ko so okužbo potrdili pri eni od zaposlenih v jeseniški bolnišnici.

"Aktualne številke dnevnih primerov so za zdaj obvladljive. Večje težave lahko nastanejo, če se teh nekaj primerov virusa razseje med druge ljudi, to je posebej mogoče na različnih srečanjih, kjer je prisotnih več ljudi," meni Beovićeva.