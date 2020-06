"Zelo nas skrbi, včeraj tri, danes štiri lahko pomeni dvajset primerov naslednji teden," je za Planet TV včeraj dejala Bojana Beović, vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje. "To je eksponencialno povečevanje, ki je pravzaprav vstopnica v začetek drugega vala," je poudarila. Priznala je, da jih rast števila okužb zelo skrbi. Po njenem mnenju se bo zato takoj treba lotiti zaostrenih ukrepov na mejah. O tem danes razpravlja tudi vlada.

V Sloveniji so včeraj pri 952 testiranjih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri osmih ljudeh, kar je največ v enem dnevu od 29. aprila. V torek so okužbo potrdili pri štirih ljudeh, v ponedeljek pri treh. V juniju so do zdaj potrdili 38 novih okužb, samo v zadnjem tednu več kot dvajset.

Od osmih novih okužb so tri v ljubljanski občini, po ena v občinah Koper in Krško, tri okužbe pa so potrdili še pri tujcih, ki živijo v Sloveniji. Aktivnih okužb je 34, v bolnišnici se zdravi šest oseb s covid-19, od tega ena na intenzivni negi, kažejo podatki strani COVID-19 Sledilnik.

Hrvaška danes z 11 novimi primeri okužb

Do včeraj se je zdelo, da ima še najmanj zaskrbljujočo epidemiološko sliko v regiji sosednja Hrvaška. Včeraj so namreč odkrili tri nove primere, v torek dva, dan prej enega. V zadnjih 24 urah pa so testirali 368 oseb in odkrili kar 11 novih okuženih oseb, kar je največji porast po 11. maju.

Ena oseba prihaja iz Sisaško-moslavške županije, dve osebi iz Istre, po tri osebe iz Splitsko-dalmatinske in Zagrebške županije, dva nova primera pa so odkrili v Zagrebu. Doslej je skupaj obolelo 2.269 oseb, umrlo jih je 107.

V bolnišnicah se trenutno zdravi devet oseb, nihče pa ne potrebuje ventilatorja.

Po bajramu znatno povečanje okužb

V BiH so včeraj potrdili 56 na novo okuženih primerov, obolelih je 776 ljudi. Število okužb pomeni nadaljevanje skoraj tritedenskega trenda, ko vsakodnevno potrdijo več deset okužb. Skupno so jih do zdaj potrdili več kot 3.100, zaradi covid-19 je umrlo 168 ljudi. Ker so kantoni povsem avtonomni pri določanju ukrepov, se zdi, da je popustila koordinacija na državni ravni in tudi med obema entitetama. Po naših neuradnih informacijah so mesta Tuzla, Tešanj in Živinice po prazniku bajram v zadnjih dneh zaznala znatno povečanje števila okuženih. Krizni štab utegne dati soglasje za razglasitev epidemije v kantonih Sarajevo in Tuzla.

Pričakovati je tudi dodatne ukrepe za zaviranje ponovnega povečevanja števila okužb. Ne glede na veljavne odloke o obveznem nameščanju ilegalnih migrantov v nastanitvene centre in prepoved zapuščanja teh centrov zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom pa se ti odloki ne spoštujejo. Nadzora nad ilegalnimi migranti v BiH ni in se prosto gibljejo po državi, zatrjujejo zanesljivi viri. Prav tako se pogosto dogajajo nasilni incidenti med različnimi skupinami, širita se nasilje in kriminal.

Volitve v Srbiji bi stanje lahko še poslabšale

V Srbiji od začetka meseca dnevno potrdijo več deset okužb. Čeprav se je v zadnjih dneh število gibalo okoli 50 primerov, so včeraj poročali o 96 novih primerih, skupno jih je 12.522. Zaradi covid-19 je umrla še ena oseba, skupno do zdaj 257. Kljub temu bodo v nedeljo izpeljali parlamentarne in lokalne volitve.

Na Kosovu, kjer naj bi volitve potekale v srbskih skupnostih, pa so v torek poročali o rekordnih 141 primerih okužbe v enem dnevu. Oblasti trdijo, da je za varnost na voliščih poskrbljeno, člani volilnih komisij bodo nosili zaščitne maske in rokavice, še vedno pa ni znano, kako bodo volili okuženi.

Rekordno število smrti v Severni Makedoniji

V Severni Makedoniji so včeraj poročali o rekordnem dnevnem številu smrtnih žrtev covid-19 od izbruha epidemije. Umrlo je devet bolnikov, skupaj do zdaj 210. V zadnjih 24 urah so potrdili 193 novih okužb z novim koronavirusom, kar je drugo največje število. Do zdaj so potrdili 4.482 primerov okužbe, aktivnih jih je še 2.469.

V Črni gori s prstom kažejo na nogometni derbi v Beogradu

V Črni gori je trenutno devet registriranih primerov okužbe, pred tem 42 dni ni bilo nobenega. Do zdaj se je okužilo 333 ljudi, zaradi posledic bolezni covid-19 pa je umrlo devet ljudi. Vlada je 1. junija odprla mejo za državljane 130 držav, ki imajo manj kot 25 okuženih na 100.000 prebivalcev, a ne za Srbijo. Zaradi tega je bilo na ta račun v Beogradu slišati veliko kritik.

Direktor bolnišnice v Podgorici Jevto Eraković je dejal, da se je novi koronavirus v državi spet razširil zaradi navijačev, ki so bili prejšnji teden na beograjskem nogometnem derbiju med Partizanom in Crveno zvezdo. Neuradno je bilo na tej tekmi 25 tisoč gledalcev, med njimi je bilo veliko ljudi iz nekdanje Jugoslavije, tako iz Črne gore kot tudi iz Slovenije.

"Kdor bi regularno prišel v Črno goro, bi moral v karanteno. Tako so ljudje v srbsko prestolnico potovali prek BiH," je za državno televizijo izjavil Eraković in pozval obiskovalce derbija, da sporočijo svoje gibanje in stike.