Katastrofa vedno večjih razsežnosti: več kot 120 tisoč mrtvih, število okužb še narašča

Število okužb s koronavirusom in s tem povezanih smrtnih primerov v ZDA še naprej narašča, vse slabši pa je položaj na jugu in zahodu ZDA, kjer so državne in lokalne oblasti uvedle najmanj ukrepov proti širjenju pandemije. Do zdaj se je z virusom v ZDA potrjeno okužilo več kot 2,3 milijona ljudi, umrlo jih je več kot 120 tisoč.

Na Floridi je število okužb preseglo 100 tisoč, umrlo pa je več kot 3.100 ljudi. V Arizoni je okužba potrjena pri vsaki peti testirani osebi, zdravniki v Houstonu v Teksasu pa svarijo, da bodo bolnišnice v dveh tednih preobremenjene, poroča STA.

V Orlandu je 152 primerov novih okužb povezanih z barom pri univerzi Central Florida, v karanteno so poslali 23 univerzitetnih nogometašev v Južni Karolini, prav tako tudi 30 v Louisiani. V ponedeljek sta bili poleg tega potrjeni še dve okužbi med člani predhodne govornice za predvolilni nastop predsednika Donalda Trumpa v soboto v Tulsi v Oklahomi. Zdaj je skupaj okuženih že osem članov njegove kampanje.

Povsem drugače je v najbolj prizadeti državi New York, kjer so v nedeljo testirali skoraj 57 tisoč ljudi in ugotovili le 552 pozitivnih primerov, kar je manj kot odstotek. Povprečje za ZDA je 8,4 odstotka, navaja STA.

V ZDA okužbe naraščajo za približno 26 tisoč na dan, medtem ko so pred dvema tednoma za 21 tisoč na dan. Predsednik Trump v intervjujih vztraja pri trditvi, da bo okužb v ZDA manj, če bodo manj testirali.

Zadeve se premikajo tudi na bolje

V nedeljo je v New Yorku zaradi covid-19 umrlo deset ljudi, kar je daleč pod aprilskim vrhuncem, ko je umiralo po 800 ljudi na dan. V bolnišnicah New Yorka se zdaj zaradi covid-19 zdravi le še 1.122 ljudi, na višku pandemije aprila pa se jih je po skoraj 20 tisoč, piše STA.

V ponedeljek je v drugo fazo odpiranja po pandemiji stopilo tudi mesto New York, kjer je zaradi virusa umrlo najmanj 22 tisoč ljudi. Odprti so se frizerski saloni, bari in restavracije s strežbo na prostem in veletrgovine, kot je Macy's, čeprav tam zaposleni in obiskovalci nosijo maske, ni več preizkušanja ličil, oblačila pa ostanejo v kabini za pomerjanje 24 ur, preden jih vrnejo na police.

Zadeve se premikajo na bolje tudi v New Jerseyju, kjer so do zdaj našteli 170 tisoč okužb in skoraj 13 tisoč mrtvih. V začetku julija se odpirajo igralnice v Atlantic Cityju, pa tudi restavracije s strežbo znotraj in konjske dirke. Kalifornija ima skoraj 180 tisoč okužb, vendar le nekaj več kot 5.000 mrtvih.

Trump še naprej zanemarja svarila strokovnjakov

Trump danes potuje v Arizono na mladinsko zborovanje, svarila zdravstvenih strokovnjakov pred velikimi zborovanji v zaprtih prostorih pa še naprej zanemarja. V Beli hiši zdaj več ni obvezno merjenje temperature razen za tiste, ki pridejo blizu predsedniku.