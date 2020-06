Vrag je vzel šalo: v tej državi so razglasili drugi val epidemije

Južnokorejske zdravstvene oblasti so danes sporočile, da je država v drugem valu epidemije covid-19. V zadnjih 24 urah so zabeležili 17 novih primerov okužbe iz različnih žarišč.

Direktorica južnokorejskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni Jeong Eun-kyeong je dejala, da so sprva pričakovali, da bi se lahko drugi val epidemije covid-19 v državi začel jeseni ali pozimi. "Vendar so se naše napovedi izkazale za napačne," je povedala, piše STA.

Praznični vikend v maju začel drugi val

Zdaj je po njenih besedah jasno, da je praznični vikend v začetku maja predstavljal začetek novega vala okužb, glavnina je na širšem območju Seula. Tam so v preteklosti zabeležili bolj malo primerov. Prvi val se je končal konec aprila, je pojasnila Jeongova.

Župan južnokorejske prestolnice Park Won-soon je napovedal, da bodo znova uvedli strožje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, če bo število novih primerov okužbe tri dni zapored preseglo 30.

Južna Koreja sicer sodi med države, ki so z množičnim testiranjem prvi val okužb hitro zajezile. Ukrepe socialnega distanciranja, ki so jih uvedli z namenom zajezitve virusa, so tamkajšnje oblasti sprostile v začetku maja. Doslej so potrdili 12.438 primerov okužbe z novim koronavirusom, 280 ljudi je umrlo. V zadnjih 24 urah so zabeležili 17 novih primerov okužbe. Prvič po 26. maju je bilo število okužb manjše od 20, še navaja STA.