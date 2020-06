Trump je besen: najstniki so mu s prevaro uničili zborovanje

Prvo predvolilno zborovanje predsednika ZDA Donalda Trumpa po 2. marcu je v soboto v dvorano BOK Center z 19 tisoč sedeži v Tulsi v Oklahomi po uradnih podatkih pritegnilo 6200 ljudi. Trumpova kampanja je pred tem sicer sporočila, da se je za zborovanje prijavilo več kot milijon ljudi, a so ga očitno prevarali ameriški najstniki. Ti so se prek aplikacije TikTok lažno prijavljali na zborovanje, nanj pa niso nikoli nameravali priti. Trump naj bi bil po poročanju medijev zaradi nizke udeležbe zelo jezen.

V kampanji Donalda Trumpa so morali priznati, da so bili številni sedeži prazni, a so vseeno sporočili, da je šlo skozi varnostne detektorje v dvorano 12 tisoč ljudi. Kampanja je v Tulsi pričakovala okrog 100 tisoč privržencev in je zato pred dvorano postavila oder za Trumpov nagovor vsem, ki ne bi mogli v dvorano. Oder so pred dogodkom podrli, ker ni bilo ljudi, poroča STA.

Kritiki Trumpa se privoščljivo nasmihajo ob dejstvu, da je prvo predvolilno zborovanje po izbruhu novega koronavirusa izzvenelo v prazno, najbolj zaradi tega, ker Trumpu številke veliko pomenijo in njegova kampanja svoje nenehno primerja s tistimi, ki jih na svoja zborovanja pritegnejo demokratski kandidati.

Prevarali so ga najstniki

"Sobota bo neverjetna, saj imamo največ prijav v zgodovini," je prejšnji teden tvital šef Trumpove kampanje Brad Parscale, ki naj bi bil zdaj pri Trumpu v nemilosti. Med drugim zaradi tega, ker so ga prevarali najstniki.

Demokratska kongresnica iz New Yorka Alexandria Ocasio Cortez skupaj z drugimi opozarja na akcijo ameriških najstnikov prek aplikacije TikTok, ki so se lažno množično prijavljali na udeležbo na zborovanju, na katerega niso nikoli nameravali priti. Sodelovali so tudi oboževalci korejske glasbene skupine K-pop, navaja STA.

"Stresli so te najstniki na TikToku, ki so preplavili kampanjo z lažnimi rezervacijami in te prelisičili, da milijon ljudi želi poslušati tvoj odprti mikrofon bele nadvlade v polni dvorani sredi koronavirusa," je tvitnila Ocasio Cortez. Tudi nekdanji republikanski strateg Steve Schmidt je dejal, da je njegova hči sama dobila več sto vstopnic za dogodek, podobno pa tudi drugi najstniki.

Parscale je na pomanjkanje udeležencev odgovoril z napadom na novinarje, ki o tem poročajo brez prošnje za komentar kampanje, kar je po njegovi oceni neprofesionalno. "Da mediji zdaj slavijo strah, ki so ga pomagali ustvariti, je nagnusno, čeprav tipično. Sprašujemo se, zakaj bi v prihodnje sploh še izdajali akreditacije za pokrivanje dogodkov," je opozoril.

Maske niso bile obvezne, socialna distanca pa nemogoča

Komunikacijski direktor Trumpove kampanje Tim Murtaugh je za nizko udeležbo okrivil protestnike, ki naj bi preprečili dostop do dvorane, in medije, ki so opozarjali na nevarnost okužbe z novim koronavirusom v polni dvorani, kjer nošenje mask ni bilo obvezno, socialna distanca pa nemogoča, poroča STA.

Za kampanjo je obveljala razlaga o protestnikih, kar so Trupovi podporniki poudarjali v vseh nedeljskih političnih oddajah ameriških televizij.

Vendar pa tudi na Trumpu naklonjeni televiziji Fox News niso naleteli na posluh. Chris Wallace je tiskovno predstavnico kampanje Mercedes Schlapp opozarjal na dejstva, kar jo je presenetilo. "Vsi smo videli posnetke. On je tisti, ki nenehno govori, kako polni dvorane. Protestniki niso preprečili dostopa. Dejstvo je, da ni bilo ljudi. Delujete smešno, ko zanikate realnost," je opozoril Wallace.

Trump naj bi bil zelo jezen

New York Times je poročal, da je bil Trump zelo jezen zaradi nizke udeležbe in pomanjkanja ljudi pred dvorano v državi, kjer je leta 2016 močno premagal demokratko Hillary Clinton. Sledil je še udarec družine pokojnega glasbenika Toma Pettyja, čigar skladbo I Won't Back Down je Trump uporabil na zborovanju v Tulsi.

Sporočili so, da Trump ni imel dovoljenja za to, Petty pa naj ne bi nikoli dovolil, da se njegova pesem izkorišča za kampanjo sovraštva, saj je bil vedno proti rasizmu in diskriminaciji. Trump je do zdaj že dobil podobna sporočila od Eltona Johna, skupine Rolling Stones, Adele in Ozzyja Osbourna, vendar še naprej njihovo glasbo predvaja na svojih političnih dogodkih.