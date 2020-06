"Trump je diktatorjem delal osebne usluge"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kmalu izdani knjigi Johna Boltona, nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost Združenih držav Amerike, ki so ga septembra 2019 odpustili, izvemo, da je predsednik ZDA Donald Trump za pomoč prosil kitajskega predsednika Ši Džinpinga in da je Trump zaustavljal kazenske preiskave kot "osebne usluge diktatorjem, ki so mu bili všeč".