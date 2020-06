Ko je ameriški predsednik Donald Trump prevzel oblast v ZDA, se njegova žena Melania in sin Barron nista takoj preselila z njim v Belo hišo. Knjiga Mary Jordan razkriva, zakaj se to ni zgodilo.

Uradno se je Melania Trump preselila v Belo hišo kasneje, da bi omogočila svojemu takrat desetletnemu sinu Barronu, da konča šolsko leto v New Yorku. Nova knjiga pisateljice Mary Jordan pa razkriva, da je bilo razlog za njeno pozno selitev spreminjanje njene predporočne pogodbe z Donaldom Trumpom.

Z novo predporočno pogodbo je poskušala sinu Barronu zagotoviti dediščino in to, da bi ga Trump obravnaval enako kot svoje preostale, starejše sinove.

V knjigi je zapisano, da je hotela pisni dokaz, da bo Barron, kar zadeva finančne priložnosti in dedovanje, obravnavan enako kot preostali Trumpovi otroci.

Brez Melanie veliko moči Ivanki

To je Melanii prineslo kar nekaj sitnosti, saj je v njeni odsotnosti Trumpova najstarejša hči Ivanka poskušala pridobiti moč. Ivanka je postala svetovalka v očetovem uradu, prizadevala pa si je tudi za to, da bi preimenovali pisarno "prve dame" v pisarno "prve družine".

Trumpova hči Ivanka je poskušala doseči čim večjo moč v času, ko Melania še ni živela v Beli hiši. Foto: Reuters

To ji sicer ni uspelo, saj je Melania blokirala njeno potezo. Ko se je Melania preselila v Belo hišo, je zahtevala stroge meje.

Bela hiša zanika odkritja

Nova razkritja so objavljena v knjigi Jordanove z naslovom Umetnost njene ponudbe: zamolčana zgodba Melanie Trump (Art of her Deal: The Untold Story of Melania Trump). Nastala je na podlagi več kot sto intervjujev.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Judd Deere je nove ugotovitve ostro zanikal. Navedbe v knjigi je prav tako zanikala Stephanie Grisham, Melanijina vodja osebja.