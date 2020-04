Prva dama ZDA Melania Trump praznuje Abrahama

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva dama ZDA Melania Trump danes praznuje 50. rojstni dan. Najbolj znana Slovenka bo jubilej zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa najverjetneje obeležila v ožjem družinskem krogu v Beli hiši. Sama je v preteklih tednih večkrat nagovorila Američane, naj upoštevajo ukrepe in jim izkazala podporo, poročajo ameriški mediji.

Za razliko od preteklih prvih dam se je Melania Trump odločila, da bo držala svoje življenje s sinom Barronom zasebno. V javnosti se tako pojavlja bolj poredko, izjemoma se je večkrat pojavila v času pandemije koronavirusa, ko je preko Twitterja in Instagrama izrazila podporo Američanom, piše STA.

Foto: Reuters

Rodila se je 26. aprila 1970 v Novem mestu kot Melanija Knavs. Odraščala je v Sevnici, kasneje pa se je preselila v Ljubljano. Kmalu je zagnala modno kariero in se že pri okoli 20 letih preselila v ZDA. Tu je leta 1998 tudi spoznala svojega moža, sedaj ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Foto: Getty Images

Čestital ji je tudi Janša

Rojakinji je med drugim na Twitterju čestital premier Janez Janša. Čestitko pa ji je preko Twitterja poslalo tudi slovensko veleposlaništvo v Washingtonu. "Verjamemo, da si bo še naprej prizadevala za dobro otrok," so med drugim zapisali.

Ob 50. jubileju prve dame ji lahko Američani preko posebne spletne strani pošljejo čestitko. So pa pri reviji Atlantic opozorili, da je to stran, ki je nastala v okviru kampanje za Trumpa, ki si želi osvojiti drugi mandat na čelu ZDA. Na spletni strani namreč poleg čestitke zbirajo tudi kontaktne informacije ljudi, na dnu pa piše, da se s poslanimi podatki osebe strinjajo, da med drugim prejemajo sporočila Trumpove kampanje in republikancev, še piše STA.

Foto: Reuters

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images