Še ena knjiga o Trumpu, ki buri duhove

Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA v svoji knjigi spominov o delu v Beli hiši piše, da so demokrati v kongresu vložili premalo točk ustavne obtožbe proti predsedniku Trumpu. Ob tem namiguje, da je bilo prekrškov, ki bi zaslužili odstavitev, veliko več kot le izsiljevanje Ukrajine.

Odlomki iz knjige Johna Boltona, ki še ni izšla, so sprožili pravo ogorčenje nad njim in pozive k bojkotu knjige na levici, ki je kritična do predsednika Donalda Trumpa. Nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost obtožujejo, da je bil tiho v času impeachmenta v začetku leta, da bi pikantne podrobnosti prihranil za svojo knjigo za večji zaslužek, poroča STA.

Bolton se je upiral pozivu na zaslišanje v predstavniškem domu, kasneje pa dejal, da se bo odzval morebitnemu pozivu na zaslišanje v senatu. Zavedal se je, da ga republikanska večina, ki si je prizadevala le za hitro Trumpovo oprostitev, nikoli ne bo poklicala.

V Beli hiši so poskušali preprečiti, da bi knjiga izšla

Knjiga z naslovom Soba, kjer se je zgodilo: Spomini iz Bele hiše naj bi izšla 23. junija kljub prizadevanjem Bele hiše, da bi izid preprečila. Bolton v knjigi razkriva podrobnosti Trumpovega obnašanja v Beli hiši s predsednikovimi citati in izjavami državnih uradnikov.

Je ob Ukrajini Trump izsiljeval še katero državo?

Knjigo pričakujejo tudi v tujini, saj naj bi Bolton podobno obnašanje kot z Ukrajino razkril tudi glede drugih držav. Trump je izsiljeval Ukrajino, da mu v zameno za nadaljevanje vojaške pomoči razglasi preiskavo demokratskega predsedniškega kandidata Jospeha Bidna. Demokratska večina v predstavniškem domu je zaradi tega sprožila ustavno obtožbo, ki jo je zatrla republikanska večina v senatu.

Bolton je knjigo napisal na podlagi zapiskov, ki jih je delal sproti na vsakem sestanku in srečanju s Trumpom. Ob odhodu iz Bele hiše jih je odnesel s seboj.

Bolton: Trump je za ponovno izvolitev pripravljen storiti vse

Boltonova osrednja teza je, da je bil Trump pripravljen storiti vse za ponovno izvolitev, ne glede na nacionalne interese ZDA. Prekrškov za ustavno obtožbo naj bi bilo za zvrhan koš.