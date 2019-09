Trump odstavil svetovalca za nacionalno varnost Boltona

"Včeraj sem obvestil Johna Boltona, da v Beli hiši ne potrebujemo več njegovih uslug. Resno se nisem strinjal s številnimi njegovimi predlogi kot tudi drugi v administraciji in zato sem prosil Johna za njegov odstop, ki mi ga je predal danes zjutraj," je zapisal Donald Trump na družbenem omrežju Twitter.

Ob tem se je zahvalil Boltonu za njegovo delo. Trump je na Twitterju še napovedal, da bo prihodnji teden imenoval njegovega naslednika. Bolton je položaj svetovalca za nacionalno varnost prevzel lani aprila.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore....