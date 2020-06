Sodnik zavrnil prepoved objave Boltonove knjige o Trumpu

Lamberth je med odločanjem izrazil zaskrbljenost zaradi tega, ker se Bolton poigrava z ameriško nacionalno varnostjo brez formalnega dovoljenja Bele hiše za objavo, vendar pa je glede na vse, kar je bilo že objavljeno o knjigi, menil tudi, da je duh že ušel iz steklenice. Knjigarne po ZDA so že dobile 200.000 izvodov, imajo jih tudi mediji, ki so že objavili odlomke.

"Bolton se je igral z nacionalno varnostjo ZDA. Državo je izpostavil nevarnosti, sebe pa možni civilni in kazenski odgovornosti. Ampak ta dejstva nimajo zveze s predmetom odločanja sodišča. Vlada ni uspela dokazati, da bo prepoved objave knjige preprečila nepopravljivo škodo," je po pisanju STA odločil Lamberth.

Trump je napovedal, da bo Bolton za kršenje zakona "plačal res visoko ceno". Foto: Reuters

A kljub temu, da bo knjiga vendarle ugledala luč sveta, pa je Trump razglasil "veliko sodno zmago proti Boltonu". "Čeprav je knjiga že prišla do veliko ljudi in medijev in spoštovani sodnik ni mogel tega preprečiti, vendar pa je bilo podanih nekaj močnih stališč in razsodb glede denarja in kršenja državnih skrivnosti. Bolton je prekršil zakon," je na Twitterju zapisal Trump ter napovedal, da bo Bolton "plačal res visoko ceno", piše STA.

"Rad spušča bombe na ljudi in jih pobija. Zdaj bodo bombe padale po njem," je še zapisal ameriški predsednik o svojem nekdanjem svetovalcu za nacionalno varnost, ki je bil sicer tudi eden glavnih tvorcev ameriškega napada na Irak leta 2003.

Knjiga izide v torek, javnosti so določeni izseki že znani

Boltonova knjiga z naslovom Soba, kjer se je zgodilo: Spomin iz Bele hiše, je sicer precej neugodna za Trumpa. Uradno bo izšla v torek, v javnosti pa so že določeni izseki.

Bolton tako v njej med drugim navaja, da je Trump prosil Kitajsko, naj mu pomaga do zmage na volitvah proti demokratu Josephu Bidnu. Potrjuje vsebino ustavne obtožbe proti Trumpu, da je predsednik enako poskusil tudi z Ukrajino. Sicer pa navaja tudi druge podrobnosti o Trumpovi vladavini, o katerih je bilo že veliko napisanega, poroča STA.

Boltonova knjiga navaja številne podrobnosti o Trumpovi vladavini. Foto: Getty Images

Pravosodni minister ZDA Barr se želi znebiti tožilca, ki preiskuje Trumpove zaveznike

Pravosodni minister ZDA Bill Barr je v petek zvečer sporočil, da zvezni tožilec iz New Yorka Geoffrey Berman odstopa s položaja. A Berman, ki med drugim preiskuje zaveznike Trumpa, je zatem sporočil, da to ni res, ampak da ostaja na položaju, piše STA.

Že vse odkar je prevzel položaj namesto Jeffa Sessionsa, kritiki obtožujejo Barra, da se je postavil v vlogo odvetnika predsednika Trumpa, namesto da bi bil, kot mu to veleva ustava, odvetnik ZDA.

Več kot 2000 nekdanjih zveznih tožilcev še vedno zaman zahteva, da odstopi, ker je ukazal odstop od pregona nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA Michaela Flynna, v času preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve pa je priredil končno preiskovalno poročilo posebnega tožilca Roberta Muellerja in Trumpa razglasil za nedolžnega.

Zahtev bo sedaj še več, saj zvezni tožilec Manhattana Berman med drugimi preiskuje tudi nekdanjega župana New Yorka Rudyja Giulianija, ki je vpleten v pritiske na Ukrajino, da pomaga Trumpu do zmage na volitvah z uvedbo preiskave demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna, piše STA.

Berman: Nisem odstopil in ne nameravam odstopiti

Barr ni navedel razloga, zakaj se je Berman "odločil za odstop", vendar pa je pred nekaj dnevi prišlo na dan, da se je Trump že želel vplesti v Bermanovo preiskavo turških bank, da se nekaj dogovori s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. To v svoji novi knjigi piše tudi Bolton.

"Nisem odstopil in ne nameravam odstopiti," je sporočil Berman, ki ga je predsednik odbora za pravosodje v predstavniškem domu kongresa Jerrold Nadler iz New Yorka nemudoma povabil na zaslišanje pred njegov odbor.

Bela hiša je sporočila, da namerava Trump na Bermanov položaj imenovati predsednika komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) Jayja Claytona, kar je nenavadna poteza, saj bo potem izpraznil pomemben položaj, da bi zapolnil položaj, ki ni prazen in ni pravega razloga, da bi postal prazen. Clayton je znan po tem, da je bil odvetnik Deutsche bank v času pregona zaradi pranja ruskega denarja, poroča STA.

Trump ga ne more odpustiti, ker so ga na položaj imenovali sodniki

Barr je sporočil, da bo vmes, dokler Clayton v senatu ne bo potrjen na pomemben tožilski položaj, namesto Bermana delo tožilca Manhattna opravljal zvezni tožilec za New Jersey Craig Carpentino. To spet postavlja vprašanja, zakaj se Barru tako zelo mudi z odstranitvijo Bermana.

Berman pa je objavil, da ga Trump ne more odpustiti, ker so ga na položaj imenovali sodniki. Odšel bo šele, ko bo senat našel in potrdil naslednika, do tedaj pa bodo vse tekoče preiskave šle naprej. Torej tudi preiskava Giulianija in drugih Trumpovih zaveznikov.

Vsi pravniki se sicer ne strinjajo z Bermanom, da lahko ostane na položaju, vendar pa nov škandal za Trumpa v času, ko se pet mesecev pred volitvami kar vrstijo, nikakor ni dobrodošel, še poroča STA.