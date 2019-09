Boltonov odhod iz Trumpove vlade obeta možnost pogajanj z Iranom

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je potrdil možnost srečanja med iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem in predsednik ZDA Donaldom Trumpom potem, ko je Trump odslovil svetovalca za nacionalno varnost in zagovornika politike trde roke do Irana Johna Boltona.

Mike Pompeo je sicer na novinarski konferenci s finančnim ministrom ZDA Stevenom Mnuchinom dejal, da noben svetovni voditelj ne bi smel misliti, da se bo zaradi odhoda katerega člana ameriške administracije zunanja politika vlade predsednika Donalda Trumpa bistveno spremenila. To je potrdil tudi Mnuchin in dodal, da se bo politika maksimalnega pritiska nadaljevala. V primeru Irana to pomeni sankcije.

V Iranu veseli Boltonovega odhoda

Bolton naj bi bil odločno proti možnosti srečanja predsednikov ZDA in Irana, kar skuša urediti francoski predsednik Emmanuel Macron. Pompeo je dejal, da se z Boltonom večkrat o čem nista strinjala in dodal, da je Trump dal jasno vedeti, da se je pripravljen sestati z Rohanijem brez pogojev.

Tiskovni predstavnik iranske vlade Ali Rabiei je tvitnil, da bo Bela hiša po odpustitvi največjega podpornika vojne in ekonomskega terorizma soočena z manj ovirami pri razumevanju Irana. Sodelavec predsednika Rohanija Hasamedin Ašena je tvitnil, da gre za jasen znak propada ameriške kampanje sankcij proti Iranu.

Trump se je pripravljen sestati z Rohanijem brez pogojev. Foto: Reuters

Medli odzivi iz kongresa

Bolton po svojem odhodu iz Bele hiše nima veliko zagovornikov, saj ga demokrati ne marajo, republikanci pa si ne upajo kljubovati Trumpu. Razen morda senatorja iz Utaha Mitta Romneyja, ki je Boltonov odhod opredelil kot veliko izgubo za ZDA in vlado, ker je potrebno pred sprejemanjem odločitev slišati tudi drugačna stališča.

Teksaški senator Ted Cruz je izrazil upanje, da Boltonov odhod ne pomeni, da bo Trump sedaj postal prizanesljivejši do Irana. To za zdaj ne kaže, saj je Washington v torek skupaj z Izraelom Iran obtožil zavajanja pri jedrskem programu in sprejel sankcije proti nekaterim voditeljem organizacij, ki so blizu Teheranu, kot je Hezbolah, sankcije pa so bile sprejeli tudi proti nekaterim voditeljem iranske revolucionarne garde.

Republikanski senator iz Kentuckyja Rand Paul je Trumpovo odločitev pohvalil in menil, da ima predsednik zelo dober instinkt glede zunanje politike in končanje neskončnih vojn.

Demokratski senator iz Rhode Islanda Jack Reed je menil, da Bolton sploh ne bi smel biti imenovan, vendar njegov odhod ne bo popravil pomanjkljivosti, s katerimi je po njegovih navedbah okužena nedelujoča zunanja politika ameriške vlade.

Demokratski senator iz Connecticuta Chris Murphy meni, da je bil Bolton napačna izbira, dobra posledica njegovega odhoda pa je, da je okrog Trumpa ena oseba manj, ki podpira vojne. Senator je še menil, da položaja ne bo sprejel noben kakovostni kandidat, saj so glave Trumpovih članov kabineta vedno tik nad tnalom.

Trump je imel od prisege januarja 2017 doslej dva obrambna ministra, dva vršilca dolžnosti obrambnih ministrov, dva državna sekretarja, dva direktorja Cie in pol ducata komunikacijskih direktorjev. Foto: Reuters

Trump naj bi ga odslovil

Trump je tvitnil, da je Boltonu že v ponedeljek povedal, da ga ne potrebuje, Bolton je v torek podal odstop in potem tvital, da ni bil odpuščen, ampak je odstopil.

Po besedah republikanskega senatorja iz Južne Karoline naj bi bila kaplja čez rob Boltonovo nasprotovanje Trumpovemu predvidenemu srečanju s talibani v Camp Davidu v nedeljo. Trump je potem srečanje sam odpovedal zaradi talibanskih napadov v Afganistanu.

Kdo ga bo nasledil?

Ime Boltonovega naslednika naj bi bilo znano v prihodnjem tednu, dotlej pa ga bo nadomeščal vršilec dolžnosti in dosedanji namestnik Charles Kupperman. Bolton je prišel na položaj marca 2018, ko je Trump odpustil Herberta McMasterja. Prvi svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn je odstopil zaradi laganja preiskovalcem in kolegom v vladi o srečanjih z Rusi.