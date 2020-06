Potovanj na Hrvaško ne odsvetujejo

V četrtek so v Sloveniji pri 843 testih potrdili 11 novih okužb s koronavirusom. V prvih štirih dneh tega tedna so tako skupaj potrdili že 37 novih okužb. Včeraj so okužbo potrdili pri štirih ljudeh v Škofljici, treh v Škofji Loki, po eno okužbo pa so potrdili v občinah Ljubljana, Prebold, Ljutomer in Kobarid, kjer gre sploh za prvo okužbo.

Aktivno okuženih v Sloveniji je tako trenutno 68. Do zdaj je bilo v Sloveniji potrjenih 1.558 okužb, testirali pa so že 98.810 ljudi. Na Hrvaškem so po neuradnih podatkih včeraj zabeležili okoli 40 okužb, dan pred tem pa kar 95.

