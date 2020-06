Hrvaški epidemiologi so od četrtka zabeležili še približno 40 okuženih z novim koronavirusom, poročajo hrvaški mediji. Približno polovica novih primerov je v Zagrebu, šest pa tudi v primorsko-goranski županiji. Iz Zadra so sporočili, da je med okuženimi tudi voznik kombija, v katerem so bili teniški igralci na nedavnem turnirju. Hrvaški štab civilne zaščite bo uradne podatke o novih okužbah v preteklih 24 urah objavil na novinarski konferenci ob 14. uri.

Potem ko so imeli med sredo in četrtkom na Hrvaškem 95 novih primerov okužbe, kar je bilo največ od začetka aprila in drugo najvišje število zabeleženih okužb v enem dnevu od začetka pandemije sredi marca, se novi primeri vrstijo tudi danes. V Zagrebu je od četrtka še približno 20 na novo okuženih, več v članku Porast okužb v zagrebških klubih, Slovenci že kupujejo vstopnice za Zrće. Kot so dodali, je v primorsko-goranski županiji šest novih okužb.

Okužen tudi voznik, ki je prevažal teniške igralce

Štab civilne zaščite zadrske županije je danes sporočil, da imajo nov primer okužbe. Gre za voznika, ki je prejšnji konec tedna v kombiju prevažal teniške igralce na Adria Touru. Teniški turnir so prekinili pred koncem, ker so bili nekateri igralci pozitivni na testiranju na novi koronavirus. Med njimi je tudi srbski igralec Novak Đoković, ki je bil eden organizatorjev dogodka, ki ga je spremljalo veliko gledalcev. Med okuženimi je bil tudi hrvaški teniški igralec Borna Ćorić ter novinarka športnega uredništva HRT Mirna Zidarić.

Štab civilne zaščite zadrske županije je danes sporočil, da imajo nov primer okužbe. Gre za voznika, ki je prejšnji konec tedna v kombiju prevažal teniške igralce na Adria Touru. Foto: Reuters

Eno novih žarišč okužb na Hrvaškem je samostan v Đakovu, v okviru katerega deluje tudi vrtec. Novičarski portal index.hr je danes poročal, da sta med okuženimi tudi dva otroka iz samostanskega vrtca. V samoizolaciji je več kot kot sto otrok in njihovih staršev, ki so imeli stike s samostanskim vrtcem. V samoizolaciji je tudi đakovško-osiješki nadškof Đuro Hranić in več deset nun in duhovnikov.

V Istri niso zabeležili novih okužb

Iz istrske županije so danes sporočili, da niso zabeležili novih okužb. Županijski štab civilne zaščite s sedežem v Pulju je v sredo sprejel odločitev o obvezni uporabi zaščitnih mask v trgovskih centrih na območju hrvaške Istre.