Porast okužb v zagrebških klubih, Slovenci že kupujejo vstopnice za Zrće

Potem ko so na Hrvaškem v sredo potrdili 95 novih okužb z novim koronavirusom, iz Zagreba prihajajo novice, da so v hrvaški prestolnici v četrtek popoldne potrdili še 18 primerov okužb, ki izvirajo iz zagrebških nočnih klubov. Medtem ko oblasti izvajajo testiranja in iščejo bližnje stike okuženih obiskovalcev klubov, pa organizatorji že napovedujejo prvo veliko zabavo na zloglasni plaži Zrće na otoku Pagu. Prireditelji naj bi prodali že tisoč vstopnic, poleg Hrvatov naj bi jih največ kupili prav Slovenci.

Na Hrvaškem so v sredo potrdili 95 novih okužb z novim koronavirusom, in sicer največ v Zagrebu in Đakovu. Po poročanju HRT se je število novih primerov okužb v hrvaški prestolnici v četrtek v večernih urah povečalo za 18.

"Praktično ni kluba, kjer se nekdo ne bi okužil"

Žariščna mesta so nekateri od nočnih klubov. Po navedbah hrvaških medijev gre za lokalne izbruhe okužb. Na delu so epidemiologi, ki iščejo ljudi, ki so bili v stiku z obolelimi, in izvajajo testiranja. Po poročanju HRT so pristojni do zdaj v samoizolacijo poslali 76 ljudi.

Mladi naj bi se v nočnih klubih v hrvaški prestolnici okužili pretekli konec tedna. Trenutno še ni znano, v katerih klubih naj bi se to zgodilo. Ravnatelj hrvaškega inštituta za javno zdravje Zvonimir Šoštar je sicer včeraj dejal, da "praktično ni nočnega kluba, v katerem se nekdo od obiskovalcev ne bi okužil".

V Zrćah napovedujejo prvo veliko zabavo, vstopnice kupujejo tudi Slovenci

Medtem ko se epidemiologi trudijo zajeziti nove primere okužb, pa organizatorji že napovedujejo prvo veliko poletno zabavo na plaži Zrće na otoku Pagu. Vstopnice za BSH Island Festival, ki bo od 9. do 12. julija potekal v tamkajšnjem klubu Noa, se dobro prodajajo. Čeprav novi koronavirus še ni stvar preteklosti, so organizatorji prodali že tisoč vstopnic, poleg Hrvatov so jih največ kupili Slovenci, je za 24sata povedal predstavnik organizatorjev festivala Drago Vukelić.

Glede na hrvaška epidemiološka priporočila v zaprtih prostorih nočnih klubov od prvega julija ne sme biti več kot 350, v klubskih prostorih na prostem pa ne sme biti več kot tisoč ljudi. Foto: Getty Images

Na družbenih omrežjih se za omenjeni festival zanima več kot tri tisoč ljudi, a si organizatorji tako številčnega obiska ne obetajo. "Za zdaj smo prodali več kot tisoč vstopnic, največ našim državljanom in Slovencem, med kupci pa so tudi Nizozemci in Belgijci. Pričakujemo veliko zanimanje gostov iz tujine," je pojasnil Vukelić. Po njegovih besedah nameravajo festival izvesti v prej omenjenem klubu, če bo potrebno, pa bodo dogajanje preselili na plažo.

Organizatorji napovedujejo, da bodo poskrbeli za preprečevanje okužb

Vodja kluba zagotavlja, da bodo ustrezno poskrbeli tudi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa: "Imeli bomo zaščitne maske, vsem gostom bomo izmerili temperaturo." Na kraju dogodka bodo poskrbeli tudi za vozilo nujne medicinske pomoči, razmišljajo pa tudi, da bi na določenih mestih uredili prostore za samoizolacijo, če bi bilo to potrebno, poroča 24sata.

Plaža Zrće svoja vrata odpira 1. julija. Iz hrvaškega štaba civilne zaščite so pojasnili, da zaradi novonastale epidemiološke situacije nočnih klubov do nadaljnjega ne bodo zapirali, zato lahko ti odprejo svoja vrata tudi v Zrćah. So pa dodali, da smernice in navodila za delovanje klubov obstajajo in da se jih morajo držati vsi klubi, tudi tisti v Zrćah.

Kako bodo prepričali mlade, da bodo upoštevali navodila?

Glede na hrvaška epidemiološka priporočila v zaprtih prostorih nočnih klubov od prvega julija ne sme biti več kot 350, v klubskih prostorih na prostem pa ne sme biti več kot tisoč ljudi. Obiskovalci morajo držati meter in pol varnostne razdalje, če se zadržujejo v zaprtih prostorih, pa je priporočljiva uporaba zaščitnih mask.

Glede na navodila hrvaških epidemiologov se gosti z umazanimi rokami ne smejo dotikati sluznice, kihati in kašljati pa morajo v robčke oziroma v komolec. Pred vstopom v klub je treba gostom izmeriti temperaturo, ki ne sme presegati 37,2 stopinje Celzija, obiskovalci pa si morajo razkužiti roke. Ples načeloma ne bi smel biti dovoljen, stoli v klubu bi morali biti oddaljeni meter in pol. Kako v klubih spoštujejo smernice in kako mlade prepričajo, da upoštevajo navodila, ni znano, so pa primeri iz Zagreba več kot zgovorni.