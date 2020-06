Slabe novice z Balkana: V Bosni v enem dnevu več kot 100 okužb

V Srbiji, Bosni in Hercegovini ter v Severni Makedoniji so v zadnjem dnevu potrdili po več kot sto novih okužb s koronavirusom. V Severni Makedoniji kljub temu načrtujejo, da bodo prihodnji teden odprli obe letališči.

V Srbiji so v zadnjem dnevu ob 7311 testiranjih potrdili 137 novih okužb. Skupno se je v Srbiji s koronavirusom okužilo 13.372 ljudi. V zadnjem dnevu je covidu-19 podlegla ena oseba, skupno pa 264 ljudi. Glede na podatke oblasti imajo v državi še 954 aktivnih primerov, poroča STA.

Kljub porastu okužb bodo odprli letališči

V Bosni in Hercegovini so medtem v zadnjem dnevu potrdili 119 novih okužb, kar je druga največja številka od začetka epidemije. V Federaciji BiH so potrdili 57 okužb, v Republiki srbski pa 62. Kot je na današnji novinarski konferenci dejal vršilec dolžnosti Inštituta za javno zdravje Republike srbske Branislav Zeljković, klinične slike okuženih kažejo na blažjo obliko bolezni covid-19, vendar pa da to ni indikator, da bi se razmere lahko v prihodnjih dneh izboljšale. Ob tem je še dejal, da se prebivalci ne držijo predpisanih ukrepov, predvsem ohranjanja socialne distance, pravilnega nošenja zaščitnih mask in razkuževanja rok, piše stran N1.

Razmere se ne izboljšujejo niti v Severni Makedoniji, kjer imajo 153 novih primerov okužb, od tega največ v Skopju, kjer so jih potrdili 66. V zadnjem dnevu je umrlo šest ljudi. V Severni Makedoniji so doslej potrdili 5.595 okužb in 265 smrti, aktivno okuženih je 3.164.

Iz Skopja pa so danes še sporočili, da bodo 1. julija odprli obe letališči v državi. Ob tem so zagotovili, da bodo upoštevali varnostne protokole za preprečevanje širjenja bolezni, še navaja STA.