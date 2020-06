V četrtek so okužbo z novim koronavirusom pri 843 testih potrdili pri enajstih ljudeh. V prvih štirih dneh tega tedna so tako skupaj potrdili že 37 novih okužb, največ v ponedeljek, in sicer 13, kar je bilo največ od 24. aprila.

Aktivno okuženih je 68 ljudi. V bolnišnici se zdravi osem ljudi, od tega dve na intenzivni negi, kažejo podatki na spletni strani Covid-19 Sledilnik. Od enajstih novih okužb so štiri v občini Škofljica, tri v občini Škofja Loka, po eno novo okužbo pa so potrdili v občinah Ljubljana, Prebold, Ljutomer in Kobarid, kjer so potrdili sploh prvo okužbo do zdaj.

Novih smrti ni bilo, so pa na NIJZ naknadno dobili poročilo o še dveh bolnikih s covid-19, ki sta umrla aprila. Skupno število umrlih bolnikov s covid-19 je tako po posodobljenih podatkih 111.

V juniju 85 okuženih

V juniju so do zdaj nove okužbe potrdili pri 85 ljudeh. V prvih štirih dneh tega tedna je bilo skupaj že 37 novih okužb, največ v ponedeljek, in sicer 13. Že zdaj je tako jasno, da bo aktualni teden po številu novih okužb presegel teden od 27. aprila do 3. maja, ko je bilo v sedmih dneh 37 novih okužb.

Pretekli teden so v Sloveniji odkrili skupaj 25 novih primerov. Od tega je bilo 13 uvoženih primerov, deset primerov je bilo povezanih s temi uvoženimi primeri, za dva primera pa vir okužbe ni znan.

Največ novih okužb v enem dnevu je Slovenija potrdila 26. 3., in sicer 61. Do zdaj je bilo v Sloveniji potrjenih 1.558 okužb, testirali pa so že 98.810 ljudi.

