V Jadranskem morju se množi ognjeni črv, nikar se ga ne dotikajte #video

Pisan morski črv, ki lahko zraste vse do 30 centimetrov dolžine, je v Jadranskem morju vse bolj pogost. Če ga opazite, se ga nikar ne dotikajte, sicer vas čaka zelo boleča izkušnja.

Pretekli konec tedna je kopalko v morju pri Rogoznici na hrvaški obali opekel tako imenovani ognjeni črv, vrsta morskega črva, ki je vse bolj prisotna v Jadranskem morju. Kot je poročal spletni portal morski.hr, je kopalki močno zatekla noga, kjer jo je črv opekel oziroma pičil, bolečine pa so bile tako močne, da je morala poiskati pomoč na urgenci.

Dr. Maja Krželj z oddelka za morske študije na univerzi v Splitu je za portal morski.hr povedala, da je ognjenih črvov ob vzhodni jadranski obali vse več, kar je po njenem mnenju posledica vse višjih temperatur morja. Če ga opazite, se ga nikar ne dotikajte, je opozorila.

"Bele čopke, ki jih imajo na telesu, sestavljajo tanke ščetine oziroma iglice, ki vsebujejo strup," je poudarila, ta strup pa povzroči močno draženje kože in pekoč občutek, mogoči sta tudi slabost in vrtoglavica.

Na prispevek na portalu morski.hr se je odzvalo več bralcev, ki so opozorili, da so ognjene črve to poletje opazili na več lokacijah na jadranski obali, med drugim na Korčuli, južni obali Brača ter pri plaži Saplunara na Mljetu.

