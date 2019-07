Poziv sosedov: Ne bodite snobovska smet in ne jejte teh školjk

Morski datlji, na Hrvaškem, v BiH in Črni gori znani kot prstaci, med ljubitelji morskih sadežev veljajo za izjemno specialiteto. Mnogi si jih še vedno z veseljem privoščijo, čeprav njihovo nabiranje povzroča ogromno škode, zaradi česar je tudi prepovedano.

Nabiralci za sabo puščajo razdejanje

Te školjke, ki rastejo izredno počasi (do petih centimetrov rastejo od 20 do 25 let), živijo v morskem skalovju, v katero z rastjo izdolbejo rove, iz teh pa jih je mogoče izbezati le z razbijanjem skal. Tega se nadobudni oziroma zaslužka željni nabiralci lotevajo s kladivi, v skrajnih primerih pa tudi s pnevmatskimi kladivi in celo z dinamitom.

Foto: Getty Images

Zaradi zahtevnih razmer v obalnem morju je obnova uničenega morskega dna izredno počasna, včasih celo nemogoča. Lahko traja več desetletij, da skale ponovno prekrijejo spužve in drugi organizmi, da se ponovno naselijo morski datlji, da med algami in v novo izvrtanih rovih ribe najdejo zavetišča. Pogosto zaradi neugodnih razmer - vpliv valovanja, prisotnost morskih ježkov, stalno razbijanje - skale za vedno ostanejo gole, opozarjajo v Zavodu RS za varstvo narave.

Hrvaške in slovenske gostilne ponujajo morske datlje, čeprav so prepovedani

Foto: Getty Images Vse to so razlogi, da je nabiranje morskih datljev prepovedano po vsej jadranski obali od Slovenije do Albanije (z izjemo Bosne in Hercegovine, kjer je te školjke dovoljeno tako nabirati kot prodajati). Kljub prepovedim pa posel z morskimi datlji še naprej cveti, bolj ali manj javno jih prodajajo številne gostilne tako na Hrvaškem kot v Sloveniji.

Zakaj? Razlogov je veliko, od pomanjkljivega nadzora in premilih kazni do želje po zaslužku, nedvomno pa je med glavnimi povpraševanje gostov. Te dni zato hrvaški mediji spet pozivajo javnost, naj se odpove uživanju morskih datljev.

Tako so na spletnem portalu Index.hr objavili obsežen članek o posledicah nabiranja teh školjk, ki so ga naslovili "Ne bodite snobovska smet, ne jejte morskih datljev," v njem pa opozorili na neizmerno škodo, ki jo v Jadranskem morju povzročata pogoltnost gostincev in požrešnost gostov. Ta se ljudi očitno ne dotakne, saj je skrita pod morsko gladino in ni tako očitna kot denimo plastične smeti v morju, a ni nič manj skrb vzbujajoča.

Je res vredno?

In če se vas uničevanje okolja ne dotakne, se vas bo morda dotaknila nevarnost, ki jo nezakonito nabrane školjke predstavljajo za vaše zdravje.

"Vse školjke se hranijo tako, da filtrirajo vodo, s tem pa v sebi zadržujejo tudi morebitne strupe ali bakterije. Zato je pomembno, da se jih pred prodajo pregleda in prečisti pod nadzorom veterinarske službe," opozarjajo v Zavodu RS za varstvo narave. Pretihotapljenih morskih datljev - v Slovenijo jih večinoma pretihotapijo iz Hrvaške - pa ne pregleda nihče, prav tako ne morete vedeti, kako sveži so in v kakšnih pogojih so jih prevažali.

