To so novi vladni ukrepi za boj proti drugemu valu epidemije

Vlada je sprejela predlog zakona z ukrepi za pripravo na morebitni drugi val epidemije bolezni covid-19. To so mobilna aplikacija za obveščanje oseb o stikih z okuženimi s koronavirusom in osebami, ki jim je bila odrejena karantena, ter omilitev in odprava posledic epidemije na področju gospodarstva in socialnega varstva.