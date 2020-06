Hrvati objavili zadnje podrobnosti o novih okužbah

V hrvaški predstolnici Zagreb so v zadnjih 24 urah zabeležili 44 na novo okuženih s koronavirusom, od tega pri 25 osebah obstaja možnost, da so se okužile v nočnih klubih. V Đakovu imajo 33 novih primerov, v Varaždinu pa so po 55 dneh znova zabeležili en nov primer.

Na Hrvaškem so včeraj potrdili 85 novih okužb z novim koronavirusom. Največ, 39 okužb, so potrdili v Zagrebu in v osiješko-baranjski županiji, kjer je 29 na novo okuženih. Še en primer so potrdil v Istri, dve okužbi pa tudi na otoku Krk.