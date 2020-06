Nove ugotovitve o koronavirusu: še en razlog, zakaj nočete zboleti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preboleli so covid-19, a morda nikoli več ne bodo pri močeh

Nekateri posamezniki, ki so zboleli po okužbi z novim koronavirusom, si povsem ne bodo opomogli še leta, nekateri pa celo nikoli, po mesecih prizadevanj za zajezitev širjenja bolezni covid-19 ugotavlja več strokovnjakov za nalezljive bolezni.

Ne gre zgolj za respiratorni virus

Zdravniki ugotavljajo, da koronavirus Sars-CoV-2, ki povzroča bolezen covid-19, ni le navaden respiratorni virus, torej virus, ki povzroča okužbe dihal.

"Izkazalo se je, da novi koronavirus napada tudi druge organe - trebušno slinavko, jetra, ledvice, srce, možgane. Povzroči lahko krvne strdke, ekstremna vnetja, izgubo občutkov okusa ali vonja, omotico. To smo na začetku epidemije covid-19 spregledali," je za tiskovno agencijo Reuters pojasnil ameriški zdravnik Erik Topol.

Tudi fizično dobro pripravljeni ljudje, ki so preboleli covid-19, dolgo ne bodo pri močeh

Tako rekoč od začetka epidemije koronavirusa je bila pozornost tako zdravstva kot javnosti usmerjena v manjšino obolelih za boleznijo covid-19, ki je potrebovala zdravljenje na intenzivni negi.

Ameriški nevrolog Igor Koralnik je s preučevanjem študij o prebolevanju covid-19 ugotovil, da je imela približno polovica pacientov nevrološke posledice, kot so omotica, težave s koncentracijo, motnje okušanja in vonja, napade in tresavico, infarkte ter mišične bolečine. Zaradi tega se je lotil lastne raziskave, katere namen je ugotoviti, ali gre za akutne ali kronične posledice prebolevanja bolezni covid-19. Foto: Getty Images

Zdaj pa se začenjajo kazati učinki prebolevanja covid-19 na tiste bolnike, ki niso imeli dovolj resnih simptomov, da bi jih sprejeli v bolnišnice, temveč so ozdraveli doma.

Oziroma "ozdraveli". Več ameriških in britanskih zdravnikov je za Reuters namreč razkrilo, da njihovi pacienti, ki so preboleli covid-19, že tedne ali celo mesece ne kažejo več nobenih simptomov, a še vedno niso pri močeh.

"Pred okužbo zelo aktivni ljudje se upehajo pri hoji po stopnicah ali pa imajo tako utrujajoč napad kašlja, da ne morejo iti v službo," pravi zdravnica Helen Salisbury z britanske univerze Oxford.

Salisburyjeva je še pojasnila, da bolezenski simptomi okužbe z novim koronavirusom pri večini bolnikov izginejo v od dveh do treh tednih, pri vsakem desetem primeru pa trajajo dlje. Foto: Reuters

Zdravniki menijo, da se bodo prave razsežnosti škode, ki jo z napadom ne le na dihala, temveč na različne organe povzroča novi koronavirus, pokazale šele v prihodnjih mesecih ali letih, piše Reuters.



Pričakujejo namreč, da bo okrevanje pacientov, ki so preboleli koronavirus, a imajo po okužbi kronične težave z zdravjem, dolgotrajno, drago in obremenilno za zdravstvene sisteme držav.

Nekateri si nikoli ne bodo povsem opomogli

Ta "dlje" bo pri nekaterih pacientih morda tudi doživljenjski, opozarjajo zdravniki. Ameriška kardiologinja Sadiya Khan je za Reuters dejala, da določeni (predvsem starejši) posamezniki, ki so preboleli covid-19, nikoli več ne bodo pri polnem zdravju.

"Pri osebah, ki so bile zaradi covid-19 hospitalizirane, lahko za vsak dan bivanja v bolnišnici traja tudi do sedem dni, da se jim povrnejo moči. Starejši kot je pacient, manj je možnosti, da bo še kdaj enako zdrav in vitalen, kot je bil pred okužbo s koronavirusom," je pojasnila Khanova.

