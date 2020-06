Neuradno: vlada pripravlja ukrepe za zajezitev drugega vala epidemije

V Sloveniji so v soboto ob 625 testiranjih za novi koronavirus ugotovili devet novih okužb, od tega največ v koprski občini. Do vključno sobote so v Sloveniji skupno opravili 98.945 testiranj za covid-19, skupno število pozitivnih oseb je naraslo na 1581, skupno število umrlih pa ostaja pri 111. Foto: Getty Images