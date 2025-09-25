Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

D.K., STA

Četrtek,
25. 9. 2025,
13.44

Četrtek, 25. 9. 2025, 13.44

Koronavirus, Korona. Covid. Covid-19. Cepjenje. Test. Testiranje. Maske. | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Policijska uprava Ljubljana je ta teden izvedla hišne preiskave pri osumljencu in njegovemu podjetju, ki naj bi z goljufijo za okoli 130 podjetij iz evropskih in slovenskih javnih sredstev pridobil več kot 350 tisoč evrov povračil za nabavo zaščitne opreme v času covid-19. Preiskavo vodi Evropsko javno tožilstvo v Ljubljani.

Preiskava se nanaša na sum goljufije in ponarejanja poslovnih dokumentov, na podlagi katerih naj bi več podjetij neupravičeno pridobilo najmanj 255 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sto tisoč evrov nacionalnih sredstev, piše v sporočilu, danes objavljenem na spletni strani Evropskega javnega tožilstva.

Tožilstvo domneva, da sta osumljenec in njegovo podjetje med avgustom in oktobrom 2020 delovala kot zastopnika približno 130 podjetij in vložila vloge na javni poziv javnega sklada za podjetništvo za povračilo stroškov nakupa zaščitne opreme.

Glede na doslej zbrane podatke v preiskavi naj bi osumljena ponaredila dokumente, s katerimi so dokazovali, da so podjetja kupila medicinsko in zaščitno opremo za preprečevanje širjenja koronavirusa, da bi bili upravičena do povračila stroškov, medtem ko v resnici ta oprema v času vložitve vlog sploh še ni bila kupljena.

Hišne preiskave pri osumljencu in njegovem podjetju

Prav tako preiskovalci ugotavljajo, da naj bi se zastopnika s podjetji, v imenu katerih so bile vložene vloge, dogovorila, da bodo uporabili lažne dokumente za dokazovanje navideznega predhodnega nakupa in dobave zaščitne opreme.

Za zbiranje dodatnih dokazov, pomembnih za preiskavo, je Policijska uprava Ljubljana izvedla hišne preiskave na domu osumljenca in v prostorih osumljenega podjetja ter njihovih vozilih, še navajajo v sporočilu.

Evropsko javno tožilstvo je neodvisno javno tožilstvo Evropske unije. Odgovorno je za preiskovanje, pregon in obtožbo kaznivih dejanj na škodo financ EU.

