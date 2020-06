V trgovine poskušajo vstopiti s kartico, ki jih oprošča nošnje mask

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napis na izkaznici med drugim pojasnjuje, da nosilca kartice ščiti ameriški zakon o invalidnosti, in grozi, da bo tisti, ki bo dvomil o legitimnosti izkaznice, plačal visoko globo ter da bo prijavljen agenciji FTBA.

Napis na izkaznici med drugim pojasnjuje, da nosilca kartice ščiti ameriški zakon o invalidnosti, in grozi, da bo tisti, ki bo dvomil o legitimnosti izkaznice, plačal visoko globo ter da bo prijavljen agenciji FTBA. Foto: Pravosodno ministrstvo ZDA

V ZDA, državi z največjim številom okužb z novim koronavirusom na svetu, je upiranje nošnji zaščitnih mask v zaprtih prostorih ta teden doseglo novo raven. Člani iniciative, ki se je oblikovala prek skupine na Facebooku, nosijo izkaznice, ki jih, tako trdijo, oproščajo nošnje mask. To seveda ne drži, saj ne gre za uradni dokument.

Plastificirane kartice z napisom Face Mask Exempt Card, kar v prevodu v grobem pomeni "Ni mi treba nositi maske in ta izkaznica to dokazuje", in logotipom pravosodnega ministrstva ZDA domnevno izdaja ameriška Agencija za svobodo dihanja.

Čeprav simbolika in napisi na izkaznicah namigujejo, da gre za vladno institucijo, je Agencija za svobodo dihanja (Freedom to Breathe Agency) v resnici iniciativa nasprotnikov nošnje zaščitnih mask, ki se je oblikovala na družbenem omrežju Facebook.

V ZDA se je v petek število okužb z novim koronavirusom povečalo za rekordnih 40 tisoč. Po podatkih univerze Johns Hopkins se je v ZDA doslej okužilo 2,46 milijona ljudi, za boleznijo covid-19 pa je umrlo 125 tisoč ljudi. Zaradi naraščanja števila okužb je guverner Teksasa ponovno zaprl bare, guverner Floride pa je v barih prepovedal točenje alkohola. Foto: Getty Images

Izkaznica, ki bi nosilca oprostila nošnje zaščitne maske tam, kjer je to potrebno in zahtevano, tako ni uradni dokument, je v sporočilu za javnost opozorilo pravosodno ministrstvo ZDA, katerega logotip Agencija za svobodo dihanja uporablja brez dovoljenja.

Trgovine, lokale, bolnišnice, zdravstvene domove in druge javne ustanove pravosodno ministrstvo ZDA zato opozarja, naj oseb, ki nosijo to izkaznico, ne pa tudi zaščitne maske, ne spustijo skozi vrata.