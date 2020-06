Teksas in Florida, ki sta med prvimi ameriškimi zveznimi državami umaknili ukrepe zoper širjenje koronavirusa, sta v petek po alarmantni rasti okužb storili korak nazaj. Video: Reuters.

Guverner Teksasa Greg Abbott in guverner Floride Ron DeSantis sta bila med tistimi republikanskimi guvernerji, ki so najpočasneje uvajali ukrepe proti širjenju epidemije in jih nato tudi najhitreje odpravljali. Tako kot ameriški predsednik Donald Trump se jima nošenje mask ne zdi potrebno. Zaradi naraščanja števila okužb pa ukrepe zdaj ponovno uvajata, poroča STA.

"Ocenjuje, da bo prepoved točenja alkohola dovolj"

"Jasno je, da rast števila okužb spodbujajo določene aktivnosti, med njimi druženje Teksašanov v barih," je dejal Abbott ob napovedi zaprtja barov. Abbott je prav tako zmanjšal dovoljeno število ljudi v restavracijah in prepovedal nekatere aktivnosti na prostem. DeSantis pa ocenjuje, da bo prepoved točenja alkohola dovolj, da izprazni bare oziroma prispeva k družbenem distanciranju obiskovalcev barov.

Teksas ima 140.000 okuženih, Florida pa 123.000

V Teksasu so v treh dneh našteli več kot 17.000 novih primerov okužbe s koronavirusom, od tega samo v četrtek 6000. Na Floridi je bilo samo v petek 9000 novih primerov. Teksas ima 140.000 okuženih, Florida pa 123.000. V Teksasu je doslej zaradi novega koronavirusa umrlo 2300 ljudi, na Floridi pa 3366.

Še vedno je največ okuženih v New Yorku, kjer se je s koronavirusom okužilo 391.000 ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo 31.342, vendar pa se število novih okužb na dnevni ravni tam zmanjšuje. New York tako ponuja pomoč drugim državam, ki si to želijo. V četrtek so v New Yorku testirali 61.723 ljudi, od tega je bilo pozitivnih primerov le 805. Umrlo je 14 ljudi, v bolnišnicah pa se jih sedaj zdravi 951.

V Kaliforniji se je število okužb povzpelo na 202.000, zaradi koronavirusa je umrlo 5816 ljudi. Zaradi naraščanja števila okužb guverner Gavin Newsom želi, da okrožje Imperial na jugu države prebivalcem ponovno zapove, naj ostanejo doma. V tednu dni so na testiranjih potrdili, da je pozitivnih 23 odstotkov testov.

araščanje števila okužb s koronavirusom po jugu in zahodu ZDA je v minulem tednu potopilo osrednje borzne indekse Wall Streeta. Foto: Reuters

Borzni indeksi navzdol

Naraščanje števila okužb s koronavirusom po jugu in zahodu ZDA je v minulem tednu potopilo osrednje borzne indekse Wall Streeta, ki so skozi teden nihali, vendar pa v petek po potrditvi največjega dnevnega števila okužb v ZDA in ponovnem uvajanju ukrepov proti pandemiji v Teksasu in drugje, doživeli globoke padce.



Širši indeks Standard & Poor's 500 je v primerjavi s petkom preteklega tedna nazadoval za 88,69 točke oziroma 2,9 odstotka na 3009,05 točke, industrijski indeks Dow Jones je nazadoval za 855,91 točke oziroma 3,3 odstotka na 25.015,55 točke, tehnološki indeks Nasdaq Composite pa za 188,91 točke oziroma 1,9 odstotka na 9757,22 točke.