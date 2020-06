Koronavirus odpihnil Pahorjevo srečanje Brdo-Brioni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik države Borut Pahor je prestavil srečanje voditeljev Hrvaške, Srbije, BiH, Severne Makedonije, Albanije, Črne gore in Kosova, ki bi moralo v ponedeljek potekati na Brdu pri Kranju v okviru pobude Brdo-Brioni. Srečanje je prestavljeno zaradi slabih epidemioloških razmer v regiji.

Kot smo izvedeli neuradno, se je Pahor včeraj o razmerah pogovarjal s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem, danes pa so v predsednikovem uradu zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja v regiji sprejeli odločitev, da vrh prestavijo. Nov datum srečanja še ni znan.

"Predsednik Pahor kot gostitelj srečanja v takih razmerah, kljub številnim predvidenim ukrepom, ne more zagotoviti pogojev, v katerih ne bi bilo tveganj za prenos okužb," so sporočili iz njegovega urada. Pahor upa, da bo izboljšanje epidemioloških razmer omogočilo čimprejšnje srečanje.

Proces Brdo-Brioni letos obeležuje desetletnico obstoja. Pobudo zanj je dal Pahor, ki je bil takrat predsednik vlade. Kot so zapisali v uradu predsednika, je razumevanje za zamisel našel pri takratni hrvaški predsednici vlade Jadranki Kosor, s katero sta nekaj mesecev prej podpisala arbitražni sporazum.

Na srečanjih Brdo-Brioni o vprašanjih in izzivih Zahodnega Balkana ter približevanju držav Zahodnega Balkana k EU govorijo predstavniki članic Unije in regije. Eden od ciljev je politično in gospodarsko stabilna regija ter povezovanje držav v regiji.

Na kosilu bi bila tudi Thaci in Dodik

Svečanega kosila ob 10. obletnici pobude bi se v ponedeljek poleg Pahorja morali udeležiti še hrvaški predsednik Zoran Milanović, albanski predsednik Ilir Meta, predsedujoči predsedstvu BiH Šefik Džaferović ter člana predsedstva Milorad Dodik in Željko Komšić, predsednik Črne gore Milo Đukanović, predsednik Kosova Hashim Thaci, predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski in srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Na slovesnem delovnem kosilu bi morali voditelji govoriti o aktualnih razmerah v regiji, evropski perspektivi držav Zahodnega Balkana ter o regionalni politiki. Potekala bi tudi bilateralna srečanja voditeljev.

Bo Pahor šel v Bazovico?

Predsednik Pahor ima v naslednjih tednih načrtovanih nekaj obiskov v tujini. Če bi se epidemiološke razmere poslabšale, obstaja verjetnost, da na obiske v tujino ne bo odšel, a za zdaj še noben obisk v tujini ni bil odpovedan.

Kot je znano, predsednik med drugim prihodnji mesec načrtuje obisk Italije. Z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello nameravata 13. julija pred slovesnostjo ob stoti obletnici požiga Narodnega doma v Trstu položiti vence k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskim obeležjem na bazoviški fojbi.