Fajonova proti Pahorju, predsednika republike v bran vzel Janša

Potem ko je v javnosti odjeknila novica, da bosta predsednik države Borut Pahor in italijanski predsednik Sergio Mattarella 13. julija pred osrednjim dogodkom vrnitve Narodnega doma v Trstu slovenski narodni skupnosti v Italiji položila vence tudi k spominskim obeležjem na Bazoviški fojbi, se je na Twitterju oglasila začasna predsednica SD Tanja Fajon. Ta je Pahorju očitala, da bo s to potezo odprl stare rane ljudi na Primorskem in v zamejstvu. Fajonovo je zaradi njenih besed že kritiziral premier Janez Janša.

Predsednik republike Borut Pahor in njegov italijanski kolega Sergio Matarella bosta 13. julija v Trstu prisostvovala podpisu dokumenta, s katerim bo Narodni dom prešel v last slovenske narodne skupnosti v Italiji. Pred tem bosta predsednika obeh držav položila vence k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskim ploščam na Bazoviški fojbi.

Ti dve simbolni mesti imata zaradi zgodovinskih okoliščin pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej velik pomen za italijansko in slovensko skupnost, ki živita na tem območju. Ob spominu na bolečo preteklost želita predsednika s tem dejanjem v evropskem duhu sprave in ob medsebojnem spoštovanju odpreti novo poglavje skupne prihodnosti, so ob najavi dogodka sporočili iz urada predsednika.

Fajonova: Pahor odpira veliko bolečino ljudi na Primorskem in v zamejstvu

Položitev vencev k spomenikom na Bazoviški fojbi pa je zmotila začasno predsednico stranke SD Tanjo Fajon, ki meni, da Pahor s to potezo odpira veliko bolečino ljudi na Primorskem in v zamejstvu zaradi dogodkov iz preteklosti, ki so tesno povezani predvsem z vzponom fašizma v Italiji v začetku 20. stoletja in posledičnim zatiranjem Slovencev v Italiji pred drugo svetovno vojno, med njo in po njej.

Žal poteza @BorutPahor odpira veliko bolečino ljudi na Primorskem in v zamejstvu zaradi dogodkov iz preteklosti. Ob zavedanju, da italijanska stran stalno sprevrača zgodovinska dejstva. In da naj bi bil tam tudi vodja Lige Salvini. Razvrednotila bo še vračanje Narodnega doma :( https://t.co/ILDJ7mctPH — Tanja Fajon (@tfajon) June 23, 2020

"Ob zavedanju, da italijanska stran stalno sprevrača zgodovinska dejstva. In da naj bi bil tam tudi vodja Lige Salvini (Matteo Salvini, op. a.). Razvrednotila bo še vračanje Narodnega doma," je prepričana Fajonova. V stranki SD so nam pojasnili, da se je Fajonova v omenjeni objavi na Twitterju navezala izključno na prej omenjeni del dogodka, ne na vrnitev Narodnega doma v roke slovenski narodni skupnosti v Italiji.

Janša: Fajonova napada celo spravne poteze svojega predhodnika na čelu stranke

Na besede Fajonove se je na Twitterju medtem že odzval tudi predsednik vlade Janez Janša. Ta je menil, da Fajonovo tako "razganja pristno razredno sovraštvo, da napada celo pomembne spravne poteze svojega predhodnika na čelu SD (Boruta Pahorja, op. a.)".

G. @tfajon tako razganja pristno razredno sovraštvo, da napada celo pomembne spravne poteze svojega predhodnika na čelu @strankaSD To je res zdraharstvo najnizkotnejšega ranga, ki je Slovence pripeljalo v razkol in najhujšo nesrečo doslej v zgodovini. #StopSovraštvu https://t.co/aYPBTVsSlv — Janez Janša (@JJansaSDS) June 23, 2020

"To je res zdraharstvo najnizkotnejšega ranga, ki je Slovence pripeljalo v razkol in najhujšo nesrečo doslej v zgodovini," je menil Janša. Letos bo sicer minilo natanko sto let, odkar so italijanski fašisti in nacionalisti požgali Narodni dom v Trstu. Zgodovinska stavba je bila med letoma 1901 in 1904 zgrajena po načrtih arhitekta Maksa Fabianija.