Gantar: Kacin se je v zadnjih mesecih veliko naučil o zdravstvu. Čestitam!

Zdravstveni minister Tomaž Gantar je včeraj na POP TV povedal, da ga skrbi število okužb na Hrvaškem. Izjavil je, da "Hrvaška postaja nevarna država tudi glede ponovnega širjenja v Sloveniji, tako da je skrb na mestu." In pa: "Čim se bo povečalo število okužb v Sloveniji in bo epidemiološko ugotovljeno, da so iz Hrvaške, ali če se bo dnevno število ustalilo tudi na Hrvaške, potem bo to rdeča cona in bo seveda tudi uvedena karantena za vse, ki prihajajo s Hrvaške".

Kacin kritičen do Gantarjevega nastopa

"Današnja novinarska konferenca je posledica lažne novice, da naj ljudje zapustijo Hrvaško, sledil je res premalo domišljen nastop ministra za zdravje Tomaža Gantarja o možnem slovenskem odzivu na razmere na Hrvaškem, zaradi katerega včeraj in danes pregorevajo telefoni na zunanjem ministrstvu," se je na včerajšnji Gantarjev nastop na današnji novinarski konferenci odzval vladni govorec Jelko Kacin.

Po koncu novinarske konference se je oglasil tudi zdravstveni minister, ki je na Twitterju zapisal: