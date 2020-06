Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Če bo številka nihala, nas to ne bo skrbelo, če pa bo število okuženih stalno naraščalo, bomo svetovali različne ukrepe," je na novinarski konferenci povedal predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel. Danes se bo sicer znova sestala vladna posvetovalna strokovna skupina, ki je pristojna za covid-19, v sredo pa bo o morebitnih novih ukrepih za zajezitev okužb odločala tudi vlada.

"Današnja novinarska konferenca je posledica lažne novice, da naj ljudje zapustijo Hrvaško, sledil je res premalo domišljen nastop ministra za zdravje Tomaža Gantarja o možnem slovenskem odzivu na razmere na Hrvaškem, zaradi katerega včeraj in danes pregorevajo telefoni na zunanjem ministrstvu," je v uvodu povedal vladni govorec Jelko Kacin in dodal, da je konferenca namenjena tudi zadnjemu povečanju števila okuženih. V ponedeljek so okužbo z novim koronavirusom namreč potrdili pri 13 ljudeh, kar je največ od 24. aprila.

O tem, ali je Hrvaška varna država, je na novinarski konferenci spregovoril predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel:

Danes se bo sestala posvetovalna strokovna skupina

Kacin je napovedal, da se bo danes znova sestala vladna posvetovalna strokovna skupina, ki je pristojna za covid-19, v sredo pa bo o morebitnih novih ukrepih za zajezitev okužb odločala tudi vlada. Kot je še dejal Kacin, ne pričakuje drastičnih ukrepov, ampak predvsem poenotenje o prihodnjih ukrepih.

Mario Fafangel z NIJZ je dejal, da je epidemija covid-19 še v polnem razmahu, v svetu imamo več kot osem milijonov primerov, v Evropi več kot 2,2 milijona in v Sloveniji 1.534 primerov okuženih z novim koronavirusom.

"Število okuženih je še vedno v porastu, težko govorimo o drugem valu, v resnici v svetu govorimo o vrhovih. V Evropi se številke držijo na stabilni ravni in potrebna je naša pozornost, da skupaj zaščitimo Evropo in celoten svet," je dodal.

Kot je še dejal, nam 14-dnevna kumulativna incidenca na sto tisoč prebivalcev v svetu pomaga pri sprejemanju ukrepov in pokaže, kje so razmere oziroma tveganja primerljiva. V Sloveniji se v zadnjih dneh dviguje, a je stanje še vedno zelo dobro, je dodal.

Imeli smo majhne številke uvoženih okužb, ki jih trenutno obvladujemo. "Če bo številka nihala, nas to ne bo skrbelo, če pa bo število okuženih stalno naraščalo, bomo svetovali različne ukrepe," je še povedal.