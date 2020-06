V ponedeljek so pri 984 testiranjih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 13 osebah, kar je največ od 24. aprila. V nedeljo in soboto so okužbo potrdili pri eni osebi, v petek pri šestih, v sredo pa pri osmih osebah.

V bolnišnici se zdravi pet ljudi s covid-19, od tega ena na intenzivni negi, je objavila vlada na Twitterju. Minuli teden so v Sloveniji odkrili skupaj 25 novih primerov, kar je največ po tednu od 27. aprila do 3. maja, ko jih je bilo 37.

V juniju 61 okuženih

Tako veliko okužb v enem dnevu ni bilo že dva meseca (24. aprila je bilo 15 primerov). V juniju so do zdaj nove okužbe potrdili pri 61 ljudeh. Največ novih okužb v enem dnevu je Slovenija potrdila 26. 3., in sicer 61. Do zdaj je bilo v Sloveniji potrjenih 1.534 okužb, umrlo je 109 ljudi s covid-19. Do zdaj so v Sloveniji testirali že 95.533 oseb.

Razširjen seznam držav, iz katerih je treba v karanteno

Pretekli teden so medtem začeli veljati strožji ukrepi pri vstopu v Slovenijo iz nekaterih držav. Tako je 14-dnevna karantena po novem obvezna za vse, ki v Slovenijo prihajajo iz BiH, Srbije ali s Kosova, ne glede na državljanstvo, torej tudi za slovenske državljane. Državljani držav na t. i. rdečem seznamu morajo imeti tudi aktualno potrdilo o negativnem testu na novi koronavirus, izdano znotraj EU. Več v članku Tudi Slovenci, ki potujejo iz BiH, s Kosova ali iz Srbije, bodo morali v karanteno.

