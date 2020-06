Samo v Zagrebu najmanj osem novih okužb, največ okuženih v Splitsko-dalmatinski županiji

Iz Hrvaške poročajo o novih okužbah s koronavirusom. Podatki so trenutno le za Zagreb, kjer so potrdili najmanj osem novih okužb, štirje od teh so bili v istem nočnem klubu.

Včeraj so iz Hrvaške sporočili, da so v enem dnevu zabeležili 18 okužb z novim koronavirusom, kar je bilo največ od 8. maja, ko so imeli 36 primerov. Za danes podatkov za Hrvaško še ni. Hrvaški mediji poročajo, da je najmanj osem novih okužb v Zagrebu.

Eden od okuženih je zaposlen v dvorani Dom sportova, štirje okuženi pa so bili v istem nočnem klubu.

Do zdaj je bilo v Zagrebu zabeleženih 515 primerov okužb s koronavirusom. Na Hrvaškem je bilo sicer največ primerov do zdaj zabeleženih v Splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 566. Včeraj so iz te županije poročali o sedmih novih okužbah.

Do zdaj so na Hrvaškem potrdili 2.317 okužb, umrlo je 107 oseb.

Danes na Hrvaškem sicer odmeva dogajanje na ekshibicijskem teniškem turnirju,kjer je sodeloval okuženi bolgarski teniški igralec. Več v članku V Zadru preplah, Novak Đoković je zavrnil testiranje.

Število okuženih po posameznih županijah (vir: Vlada RH). Podatki za Slovenijo pa niso pravilni, saj je bilo do zdaj okuženih 1521 oseb, ne 1525. Foto: zajem zaslona