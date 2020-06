V Zadru preplah, Novak Đoković je zavrnil testiranje #video

V nedeljo zvečer je odjeknila novica, da je s koronavirusom okužen bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov, ki je bil v stiku tudi z Novakom Đokovićem. Mediji pišejo, da je Novak zavrnil testiranje na Hrvaškem in da bo to opravil v Srbiji. Iz Hrvaške prihajajo informacije, da so okuženi še trije teniški igralci.

Po pisanju Reporter N1 sta med okuženimi tudi Borna Ćorič in kondicijski trener Grigorja Dimitrova.

Igralci, ki so sodelovali na turnirju v Zadru. Drugi z desne je okuženi Grigor Dimitrov. Foto: Reuters

Đokovič ni čutil nobenih simptomov

Kot so sporočili organizatorji turnirja, so se nekateri teniški igralci in njihove ekipe prostovoljno testirali v Zadru. Novak Đoković, prvi igralec sveta, se je odločil drugače. Organizatorji so vsem sodelujočim dovolili, da se vrnejo domov, in to je stori tudi srbski teniški zvezdnik.

"Novak ni čutil nobenih simptomov, prav tako nihče iz njegove ekipe, tako da ni šel na testiranje. Ko bo prišel v Beograd, bo poklical epidemiologa, šel k zdravniku in ravnal po priporočilih zdravstvene službe," so sporočili organizatorji.

Spomnimo, da je bil Novak Đoković v zadnjih dneh z Bolgarom pogosto v tesnem stiku. V Zadru so skupaj igrali košarko, iz Beograda pa smo lahko videli posnetke z zabave, na kateri so se igralci družili in zabavali. Na račun tega na družbenih omrežjih že padajo ostre kritike.

Stars to be tested after Dimitrov positive cancels Djokovic event https://t.co/mUITMTtKXo pic.twitter.com/pqZXaBDizb — Cheryll Schuman (@cheryllshuman) June 22, 2020

Djokovic needs to take responsibility along with all the other players who participated in this for some cash in the middle of a global pandemic. Reckless idiots...



Cancel USO ASAPpic.twitter.com/C6hc9xUFyS — Grigor. (@Scores_WTA) June 21, 2020

Je Dimitrov že v soboto vedel, da z njim ni vse v redu?

V soboto smo lahko v Zadru spremljali dvoboj med Borno Ćorićem in Grigorjem Dimitrovom. Že takrat so nekateri slutili, da z 19. igralcem sveta ni vse v najlepšem redu. Po končanem dvoboju, ki ga je Dimitrov izgubil z izidom (1:4, 1:4), se ni želel rokovati s Ćorićem, prav tako ne s sodnikom.

Vsem hrvaškim državljanom, ki so bili v stiku z Grigorjem Dimitrovom več kot deset minut, priporočajo, da se samoizolirajo in obrnejo na svojega osebnega zdravnika.

Well, that was not a match. Something wasn't quite alright with Dimitrov. He chose not to shake hands rather just fistpump the umpire. pic.twitter.com/FmHDVlHpAZ — Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) June 20, 2020

Panika tudi v košarkarskih vrstah Okužba bolgarskega teniškega igralca vznemirja Zadar, saj je bil Đokovićev gost v stiku s številnimi ljudmi. Oglasili so se tudi iz Košarkarskega kluba Zadar, ki je sodeloval pri organizaciji ekshibicijske košarkarske tekme s teniškimi zvezdniki v dvorani Kreša Ćosića. Po besedah klubskega predstavnika je sedem oseb v samoizolaciji. Med njimi so tudi člani prve ekipe. Spregledati ne gre niti tega, da je bil Dimitrov prisoten tudi ob srečanju Đokovića z Biserko Petrović, mamo pokojnega hrvaškega košarkarskega virtuoza Dražena Petrovića. Sportal Kaj je po tem presenečenju povedal ganjeni Đoković? #video

Organizatorji Adria Toura, ki je pred tednom potekal v Beogradu in bil zelo odmeven, so dejali, da je njihova prva prioriteta zdravje. V skladu s tem so se odločili, da odpovejo finalni dvoboj v Zadru.

"Grigor Dimitrov se je testiral v Monaku in je pozitiven na covid-19. Zelo nam je žal, trudili smo se spoštovati vse predpisane epidemiološke ukrepe. Od trenutka, ko smo izvedeli za to informacijo, smo v stikih z vsemi zdravstvenimi službami. Nihče, ki je bil vključen v organizacijo in v stikih z Grigorjem, nima simptomov. Kljub temu nikogar nismo hoteli spravljati v kakršnokoli nevarnost," je za sportklub povedal Goran Ivaniševič, direktor turnirja v Zadru. Med drugim je povedal, da se je pred tremi dnevi testiral tudi sam, test pa je bil negativen.

Nekaj časa je bil v igri tudi Portorož

Že zdaj se postavlja vprašanje nadaljevanje Adria Toura. V prihodnjebi morali igralci igrati v Banjaluki in nato še v Sarajevu. Omenimo lahko, da je bila nekaj časa v igri za organizacijo turnirja tudi Slovenija, a so iz slovenske teniške zveze sporočili, da nimajo pravih možnosti za organizacijo.

Še danes lahko pričakujemo nove informacije o morebitnih novih okužbah. Lahko se odkrito vprašamo, kako bo ta dogodek vplival na nadaljevanje teniške sezone. Mnogi si močno prizadevajo, da bi izpeljali nekaj turnirjev na najvišji ravni.