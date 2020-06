V soboto ponoči v UKC Ljubljana vstopila okužena oseba #video

V soboto ponoči je dežurno službo ZD Ljubljana v prostorih UKC Ljubljana obiskala oseba, za katero se je pozneje izkazalo, da je bila pozitivna na covid-19. V čakalnici je nosila masko in vzdrževala varnostno razdaljo, so sporočili z UKC Ljubljana.

Oseba je čakala v skupni čakalnici, ki združuje oddelke službe nujne medicinske pomoči (SNMP), internistične prve pomoči (IPP) in urgentnega kirurškega bloka, so še sporočili.

Kot so še dodali, bo Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) na podlagi ocene tveganja pozval bolnike in njihove spremljevalce, ki so bili v času od sobote, 20. 6. 2020, od 22. ure do nedelje, 21. 6. 2020, do 7. ure v čakalnici urgentnega bloka UKC Ljubljana, da naj v naslednjih 14 dneh opazujejo svoje zdravstveno stanje.

Če se pojavijo simptomi, pokličite svojega zdravnika

V primeru znakov akutne okužbe dihal (nahod, kašelj, bolečine v žrelu, povišana telesna temperatura, bolečine v mišicah …) naj najprej po telefonu pokličejo svojega osebnega zdravnika. Pri tem je pomembno, da se poleg opisa zdravstvenega stanja navede tudi obisk urgence v UKC Ljubljana v omenjenem obdobju, so še zapisali.

Kot še dodajajo, je za prenos bolezni potreben tesnejši stik (na manj kot 1,5 metra) z bolnikom, zato je verjetnost, da so se zdravstveni delavci, bolniki in njihovi spremljevalci okužili, majhna.