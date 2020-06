Na Hrvaškem s koronavirusom okuženih deset redovnic, v Istri trije novi primeri

V osiješko-baranjski županiji je po neuradnih informacijah ducat oseb okuženih z novim koronavirusom. Med njimi je tudi deset sester usmiljenk sv. Križa iz samostana v Đakovu, je po poročanju hrvaških medijev za Radio Đakovo potrdila njihova predstojnica, sestra Valerija Široki.

Po njenih navedbah so tri redovnice v nedeljo popoldan imele povišano telesno temperaturo, zaradi česar so obvestili osebno zdravnico. Ta je obvestila epidemiologa, ki je odredil testiranje na koronavirus. Ponedeljkovo testiranje je pokazalo, da je pozitivnih deset od 12 testiranih redovnic iz samostana, kjer jih sicer stanuje 180. Dve sta se pred časom vrnili iz tujine, neuradno iz BiH.

Preventivno so danes zjutraj zaprli otroški vrtec, ki ga vodijo redovnice, ter samostansko kapelo.

Na Hrvaškem v zadnjih dneh poročajo o porastu okužb z novim koronavirusom. V ponedeljek so sporočili, da jih je bilo v enem dnevu 19, dan pred tem pa 18 novookuženih.

V Istri trije novi primeri

Iz zavoda za javno zdravje istrske županije pa so po poročanju medijev danes potrdili, da so okužbo z novim koronavirusom odkrili pri treh osebah. Vsi primeri naj bi bili vnešeni iz tujine.

Eden izmed okuženih je srbski turist, ki naj bi se okužil z obolelo osebo v Beogradu. Izolacijo preživlja v zasebni nastanitvi, oblasti pa se dogovarjajo o njegovem prevozu v domovino.

Preostali dve osebi sta se okužili med bivanjem v BiH.

Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak, ki je od četrtka v samoizolaciji, je opozoril, da je v Đakovu nujno hitro ukrepanje in dobra epidemiološka analiza.

Minister Gantar zaskrbljen zaradi razmer na Hrvaškem

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v sinočnji oddaji 24ur zvečer izrazil zaskrbljenost zaradi razmer glede novega koronavirusa na Hrvaškem. "Seveda me skrbi, strah me je, da bi se razmere poslabšale. Hrvaška v resnici postaja epidemiološko nevarna država, tudi glede ponovnega širjenja virusa v Sloveniji. Skrb je na mestu," je dejal.

"Takoj ko se bo povečalo število okužb v Sloveniji in bo ugotovljeno, da so te vnešene iz Hrvaške, ali pa če se bo tam to višje število okuženih na dnevni ravni ustalilo, bo država postala rdeča cona in bo uvedena karantena za vse, ki prihajajo iz Hrvaške," je še pojasnil Gantar.

Minister je državljane, ki se odpravljajo na Hrvaško, še opozoril, da se lahko zgodi, da ob povratku v državo naletijo na karanteno, če ne bodo spremljali obvestil. "Glede na to, da se Hrvaška giblje v nevarnem območju, je ta nevarnost realna," je dodal.