Šarec: Z udeležbo na proslavi bi izkazoval legitimnost Janševi vladi

Opozicijske stranke smo še vprašali, ali se bodo raje udeležili morebitne protiproslave, ki naj bi motila državno proslavo in kamor so z deljenjem letakov vabili na petkovem protestu.

Odgovorov večine posameznih strank, z izjemo SAB, še nismo prejeli. Je pa prvak LMŠ Marjan Šarec na družbenem omrežju Twitter sporočil, da ga na proslavo zagotovo ne bo. "Menim, da bi s svojo prisotnostjo na jutrišnji državni proslavi izkazoval legitimnost sedanji vladi in njenim ravnanjem ter molku predsednika republike. Tako sem se odločil, ker je to najmanj, kar lahko storim v poklon vsem, ki ne molčijo in se borijo za demokracijo," je zapisal predsednik LMŠ.

V stranki Alenke Bratušek zatrjujejo, da se bo večina njihovih poslancev udeležila slavnostne seje državnega zbora in osrednje državne proslave na Kongresnem trgu.

"Ne glede na dejstvo, da smo opozicijska stranka in ne podpiramo vlade Janeza Janše, ocenjujemo, da bi nas tako pomemben praznik, kot je dan državnosti, in letos že 29. obletnica osamosvojitve, moral združiti, ne razdvajati," so prepričani.

Ob tem spomnijo, da praznik obeležuje spomin, ko je slovenska skupščina 25. junija 1991 sprejela temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti, zato udeležba na državni proslavi ne bi smela biti pod vprašajem. "Niti ne sredstvo za spodbujanje razdora med ljudmi," so sporočili.

Fajonova poziva k vključujoči proslavi

Predsedujoča SD Tanja Fajon je v pismu predsednika republike Boruta Pahorja in premierja Janeza Janšo pozvala, "da z vključitvijo vseh, še posebej vseh veteranskih organizacij, predvsem pa z iskrenim obžalovanjem globokega družbenega razdora in razlogov zanj", omogočita, da Slovenija nastanek samostojne države praznuje enotna in povezana. Dodala je, da bi se morali prav v teh dneh spominjati, da je samostojno Slovenijo izborila demokracija, ki vedno zahteva spoštovanje in sobivanje različnosti.

Po njenih besedah je enotnost ob spominjanju na prelomne dogodke v zgodovini naše države odgovornost vseh, a sta za to najbolj odgovorna predsednik republike in vlade. "Če bomo Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, dan državnosti praznovali razdeljeno, je to v največji meri posledica ravnanj in odnosa najvišjih predstavnikov države in zdajšnje oblasti," je zapisala v današnjem pismu.

Zapisala je še, da v teh trenutkih potrebujemo predvsem enotnost in izhodno strategijo iz pereče gospodarske in socialne krize, da je zdaj čas za skupno vizijo in ne izključevanje.

Janša: Pozivanje na protiproslavo je nedostojno in zavržno

V Sloveniji bomo v četrtek praznovali dan državnosti in 29. obletnico osamosvojitve. Janša je v včerajšnjem pogovoru za Novo24TV opozoril, da je "pozivanje na protiproslavo ob dnevu državnosti nedostojno, zavržno in zunaj vsega, kar si predstavljamo pod besedami 'normalnost' in 'civilizacija'. Upam, da si bodo organizatorji protiproslave do srede premislili," je dejal Janša.

Dodal je, da so na petkovih protestih razdelili na tisoče letakov za protiproslavo, ki naj bi motila državno proslavo. Alternativne proslave sicer ne obsoja v vsakem primeru. "Če bi tisti, ki ob petkih protestirajo proti vladi, naredili svojo proslavo, na svoj način, s svojim kulturnim programom in izrazjem, ki jim je blizu, ter pod skupnim simbolom slovenske zastave, potem kapo dol. Se ne strinjamo, ampak praznujemo skupaj, praznujemo to, kar je skupno," je še povedal Janša.