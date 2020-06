Janša: V petek najmanj 16 novih okužb s koronavirusom

Dogajanje na včerajšnjem protestu. Video: Ana Kovač

Danes, 26.6.2020 najmanj 16 novih okužb #koronavirus v Sloveniji! Neodgovorni politiki in mediji pa kljub omejitvi zbiranja na 500 oseb že od začetka maja vzpodbujajo množične proteste in tesne nastope ter kršitve zakona. Ogrožajo zdravje in življenja ter širijo #COVID19 pic.twitter.com/d9l9wnLgOL — Janez Janša (@JJansaSDS) June 26, 2020

"Neodgovorni politiki in mediji pa kljub omejitvi zbiranja na 500 oseb že od začetka maja spodbujajo množične proteste in tesne nastope ter kršitve zakona. Ogrožajo zdravje in življenja ter širijo covid19," poudarja predsednik vlade Janez Janša. Foto: STA

Policija: Zbralo se je 3.500 ljudi

Po sredinih protestih, ki so bili vzporedno z državno proslavo, so se včeraj že deveti petek zaporedoma v središču prestolnice nadaljevali protivladni protesti, ki so se sprva začeli s kolesarjenjem in zaščitnimi maskami na obrazih. Pred 19. uro so se protestniki začeli zbirati na Prešernovem trgu in okolici, od koder se je skupina začela pomikati po ulicah v središču mesta, nato pa se jih je okoli 3.500 zbralo na Kongresnem trgu, kjer se je shod tudi končal, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Aktivno okuženih je 68 ljudi

V četrtek so okužbo z novim koronavirusom pri 843 testih potrdili pri enajstih ljudeh. V prvih štirih dneh tega tedna so tako skupaj potrdili že 37 novih okužb, največ v ponedeljek, in sicer 13, kar je bilo največ od 24. aprila.

Aktivno okuženih je 68 ljudi. V bolnišnici se zdravi osem ljudi, od tega dve osebi na intenzivni negi, kažejo podatki na spletni strani Covid-19 Sledilnik. Od enajstih novih okužb so štiri v občini Škofljica, tri v občini Škofja Loka, po eno novo okužbo imajo tudi v občinah Ljubljana, Prebold, Ljutomer in Kobarid, kjer so potrdili sploh prvo okužbo do zdaj.

Med okuženimi je tudi učenec iz Osnovne šole Cvetka Golarja v Škofji Loki, za sošolce in sošolke ter razredničarko pa je predvidena karantena, poroča 24.ur.

Novih smrti v četrtek ni bilo, so pa na NIJZ naknadno dobili poročilo o še dveh bolnikih s covid-19, ki sta umrla aprila. Skupno število umrlih bolnikov s covid-19 je tako po posodobljenih podatkih 111.

Okuženi tudi trije zaposleni na RTV Slovenija

Pri treh osebah, zaposlenih na Radioteleviziji (RTV) Slovenija, so potrdili okužbo s koronavirusom. Kot so sporočili iz medijske hiše, so ob tem v skladu z notranjim protokolom, ki sledi navodilom NIJZ, tudi ustrezno ukrepali. Tako so med drugim ostali doma vsi, ki so bili neposredno v stiku z okuženimi.