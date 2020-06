Okuženi trije zaposleni na RTV Slovenija

Pri treh osebah, zaposlenih na Radioteleviziji (RTV) Slovenija, so potrdili okužbo s koronavirusom, in sicer v Ljubljani. Kot so sporočili iz medijske hiše, so ob tem v skladu z notranjim protokolom, ki sledi navodilom NIJZ, tudi ustrezno ukrepali. Tako so med drugim ostali doma vsi, ki so bili neposredno v stiku z okuženimi.

Na RTV Slovenija so takoj razkužili prostore, v katerih so osebe s potrjeno okužbo delale, v veljavi pa ostaja tudi ukrep, da prostore, v katerih se zadržuje več ljudi, redno razkužujejo. Ob tem so uvedli tudi vse varnostne ukrepe, ki so že veljali v času epidemije, da bi preprečili možnost nadaljnje širitve, poroča STA.

Med drugim so zaposlene vnovič spodbudili k zagotovitvi ustrezne razdalje med udeleženci, k delu od doma in k vzpostavitvi izmeničnega dela ekip. Zaradi vsega naštetega na RTV Slovenija verjamejo in si želijo, da bodo lahko ohranili predvideni program v neokrnjenem obsegu.

V medijski hiši razmere ves čas spremljajo in zaposlene o tem sproti obveščajo ter prilagajajo ukrepe, piše STA.