V prestolnici tudi danes protesti, Trg republike brez ograj #video

Po sredinih protestih, ki so potekali vzporedno z državno proslavo, bodo po napovedih danes že deveti petek zaporedoma v središču prestolnice potekali protivladni protesti, ki so se sprva začeli s kolesarjenjem in zaščitnimi maskami na obrazih.

Burne razprave še vedno spodbuja dogajanje v sredo, ko so pred uradno proslavo med protestnike s svojim programom prišli tudi rumeni jopiči, sicer podporniki vlade Janeza Janše, z nacističnim pozdravom, ki so ga ujele tudi kamere. Kot je v svoji izjavi povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs, so predstavnike rumenih jopičev tudi identificirali in jih popisali.

Video: Planet TV

Kot kaže, bo tokrat Trg republike brez ograj

Ob zadnjih protestih prejšnji petek je nekaj ljudi vstopilo v ograjeno območje in znotraj ograje ponavljalo vrstice slovenske ustave. Ker se po opozorilih policije niso umaknili iz ograjenega območja, so jih policisti v polni zaščitni opremi odnesli iz njega.

Na Trgu republike danes ni ograj. Foto: Ana Kovač

In če je bila Ljubljana tudi v sredo mesto ograj, kot je dejal nekdanji premier Marjan Šarec po tem, ko so policisti protestnikom onemogočili dostop do središča mesta, danes ograj na Trgu republike ni več.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Prešeren preimenovan in v verigah

Na družbenih omrežjih so se danes pojavile tudi fotografije Prešernovega spomenika v nekoliko spremenjeni obliki. Ime Prešeren so avtorji spremenili v Žalosten, največjega slovenskega pesnika pa vklenili v dolge verige.

Foto: Ana Kovač