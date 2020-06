Udeleženci Antiproslave že zakorakali po središču Ljubljane #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V središču Ljubljane se že zbirajo protestniki, ki se pripravljajo na antiproslavo ob dnevu državnosti. Ta se je po napovedih pričela ob 19. uri. Dogajanje spremlja tudi policija, ki je že prisotna na kraju dogodka in popisuje udeležence, ki kršijo pravila javnega reda in miru.

Aktiv delavk in delavcev v kulturi je v preteklem sporočilu za javnost pozval k bojkotu državne proslave. Zapisali so, da se "odločno distancirajo od letošnjega uradnega proslavljanja", zato so na današnji dan, ko bo potekala proslava ob dnevu državnosti napovedali zbor na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer nameravajo izvesti lasten program. Po napovedih ta poteka od 19. ure dalje.

Policija popisuje protestnike

Aktiv je sicer v zadnjih tednih pred resornim ministrstvom izvedel nekaj akcij, s katerimi je izrazil nestrinjanje z neodzivnostjo ministrstva glede kulture v času krize. Kot pa so pojasnili danes, je spontana samoorganizacija današnjega protesta nastala kot nujna obramba pred naraščajočo agresivnostjo oblasti. Po središču Ljubljane je v teku zborovanje, dogajanje pa spremlja tudi policija, ki udeležence, ki kršijo pravila javnega redna in miru popisuje.

Na kongresnem trgu ograja

Okoli 21. ure zvečer pa bo na Kongresnem trgu potekala osrednja proslava ob dnevu državnosti. Že v popoldanskih urah je bilo območje okoli parka zaščiteno z ograjo. Ograja je med drugim postavljena tudi na Trgu Republike.