S številnimi slovesnostmi bomo obeležili dan državnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po vsej državi bodo danes potekale številne slovesnosti, s katerimi bomo obeležili dan državnosti. Osrednja državna proslava bo na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo imel govor predsednik republike Borut Pahor. Pred proslavo se bosta na slavnostnih sejah sestala državni zbor in državni svet.

Začetek državne proslave bodo ob 21. uri naznanile salve z Ljubljanskega gradu, govoru Pahorja pa bo sledil kulturni program z različnimi glasbenimi žanri z domoljubno tematiko. Zaradi spoštovanja ukrepov za zajezitev koronavirusa, ki število ljudi na javnih krajih omejujejo na 500, so bili sicer organizatorji primorani zmanjšati število nastopajočih in vabljenih, odpovedali so tudi udeležbo praporščakov. Ti bodo tako dan državnosti obeležili v Trzinu, piše STA.

Šarca ne bo, Levica raje na alternativno proslavo

Proslave se sicer ne bodo udeležil predstavniki Levice in LMŠ, ker menijo, da je trenutna vlada nelegitimna. Marjan Šarec se bo v četrtek udeležil proslave v Kamniku, v Levici pa so napovedali udeležbo na alternativni proslavi, ki naj bi potekala na Prešernovem trgu. Napovedal jo je Aktiv delavk in delavcev v kulturi, proslava pa po podatkih policije ni prijavljena.

Uro pred osrednjo državno proslavo se bo na slavnostni seji sestal DZ. Slavnostni govornik bo predsednik DZ Igor Zorčič. Ob 15. uri se bo na slavnosti seji sestal državni svet, piše STA.

Že dopoldne bo premier Janez Janša preko videokonference nagovoril slovenske vojake na misijah, ob 17.30 pa bo v ljubljanski stolni cerkvi potekala maša za domovino.

Pahor bo položil venec

Predsednik Pahor bo ob 14. uri v spremstvu predstavnikov policije in obrambe položil venec k spomeniku padlim v vojni za Slovenijo na Žalah, ob 16. uri pa bo v Vili Podrožnik gostil sprejem za svojce padlih in ranjenih v vojni za Slovenijo, piše STA.

Že v torek se je sicer predsednik republike udeležil tudi slovesnosti pred dnevom državnosti v Piranu. Spomnil je na osamosvojitveni čas in izpostavil pogum in enotnost ljudstva v prelomnih časih.

Dan državnosti praznujemo 25. junija kot spomina na 25. junij 1991, ko je takratna slovenska skupščina sprejela temeljne dokumente za osamosvojitev, še piše STA.