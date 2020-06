Kulturniki na tokratni akciji z aplavzom nad ministrstvo #foto

Aktiv delavk in delavcev v kulturi je danes ponovno izvedel akcijo za kulturo z naslovom Nasilje. Ministrstvo za kulturo. Odziv. V sklopu akcije so se posedli na cestišče pred ministrstvom in kar nekaj časa v tišini spremljali (ne)dogajanje pred seboj, nato pa gromko aplavdirali. Ob akciji so pozvali h konstruktivnemu odzivu ministrstva.

Članica aktiva, umetnostna zgodovinarka in kritičarka Petja Grafenauer je za STA dejala, da z današnjo akcijo ponovno opozarjajo na delovanje ministrstva za kulturo, v času epidemije novega koronavirusa pa vse do danes: "Najprej na njegovo neodzivnost na krizo, potem na predstavljanje tega, kar je redno delo ministrstva kot reševanje krize." Dodala je, da zaznavajo tudi popolno nezavedanje tega, kaj naj bi ministrstvo za kulturo sploh predstavljalo: "Predstavljalo naj bi odprt dialog, izkazovalo neko zrelost in razumevanje kulture in umetnosti," piše STA.

S strani ministrstva ni nobenega dialoga

A kot je dodala Petja Grafenauer, so namesto tega kulturniki deležni raznih sporočil preko Twitterja in komunikacije preko videoposnetkov. Kot so že opozorili v minulih tednih s strani ministrstva ni nobenega dialoga, razen z določenimi posamezniki, ker je po besedah sogovornice verjetno cilj, da se kultura še bolj razdeli znotraj sebe, a do tega ne bo prišlo. Zbrali smo se, ker menimo, da se dogaja nasilje nad kulturo, pa tudi zaradi fizičnega nasilja, do katerega je prišlo na petkovem protestu, je še povedala.

Kot je aktiv spomnil v sporočilu za javnost, je na petkovem protestu v Ljubljani prišlo do incidenta, "ko je manjša skupina protestnikov, med njimi tudi vrhunski slovenski umetniki Jaša Jenull, Jaša Mrevlje Pollak in Miha Blažič N'toko, na poziv policije mirno skušala pospraviti papirnate rekvizite, ki so jih protestniki metali v odziv na delovanje vlade. Policija je grobo in nasilno ter z veliko premočjo takoj napadla omenjeno skupino in spodbudila reakcije ter z drugimi protestniki aretirala tudi omenjeno trojico". Člani aktiva sprašujejo, zakaj se ministrstvo na incident ni odzvalo, tudi v luči tega, da je bil med prijetimi protestniki umetnik Jaša, ki je zastopal Slovenijo na 56. beneškem likovnem bienalu.

Do incidenta bi kmalu prišlo tudi na današnjem protestu, saj je med aplavzom kulturnikov nanje začel kričati mimoidoči, češ, naj gredo delat in naj se vendar umaknejo s ceste. Mladeniča so s kraja akcije mirno odstranili policisti, nato pa je vzpostavil tudi miren dialog s člani aktiva. Po uradni akciji je nepričakovano performans izvedel tudi plesalec z Japonske, ki živi in dela v Sloveniji. Med njegovim nastopom je v angleščini opominjal: "Krize še ni konec!"

Ministra za kulturo Vaska Simonitija in ministrstvo za kulturo v aktivu pozivajo, da v dialogu z vsemi akterji na področju kulture naposled predstavijo, kako bodo pomagali sektorju v celoti za časa nastopajoče recesije, ki je posledica pandemije. Prav tako pričakujejo, da jim predstavi svoj pogled na bodoči razvoj kulture. "Sicer ga pozivamo k odstopu," še piše v sporočilu za javnost, ki ga je medijem posredoval kolektiv, še navaja STA.