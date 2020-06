Kulturniki so se protestno ulegli pred ministrstvo #foto

Aktiv delavcev in delavk v kulturi je danes pred ministrstvom za kulturo izvedel tretjo protestno akcijo, ki jo je naslovil Poslednja akcija za kulturo. Protestniki so danes svoje nestrinjanje s trenutnim stanjem kulture in njegovo negotovo prihodnostjo izrazili tako, da so se ulegli na cesto in v pozi nepremično vztrajali nekaj minut.

"Še enkrat smo se zbrali, ker ministrstvo za kulturo nezadostno skrbi za umetnost in kulturo. Kljub vsem poskusom za dialog, kljub pozivom k njihovi dejavnejši drži, k zaščiti izjemno ranljivega sektorja, kjer v množici samozaposlenih deluje tudi veliko prekarnih in pogodbenih delavcev, so njihovi odzivi iz tedna v teden bolj neresnični, žaljivi, neoliberalni, fašistoidni. Odmevov, učinka, ukrepov ni. Kultura trpi z dvignjeno pestjo in solidarno z vsemi drugimi, na katere je sistem pozabil, in posledice tega bodo vsekakor vidne šele čez čas," je aktiv sporočil medijem po izvedeni akciji, piše STA.

Tretja akcija od konca maja

Člani aktiva so konec maja na prvi akciji za kulturo pročelje ministrstva polepili z apeli, pretekli teden pa so pred ministrstvo odložili svoje rekvizite. Tokrat so nestrinjanje izrazili tako, da so se za nekaj minut ulegli na cesto pred ministrstvom. Gesto je dopolnilo umetniško delo Braca Dimitrijevića iz serije Naključni mimoidoči, ki je viselo s stavbe MSUM+. V teh serijah se je Dimitrijević ukvarjal tudi z umetniki in zgodovinskimi osebnostmi, ki so danes znane, za časa življenja pa so bili njihovi obrazi tako neprepoznavni, kot so obrazi naključnih mimoidočih.

1 / 36 2 / 36 3 / 36 4 / 36 5 / 36 6 / 36 7 / 36 8 / 36 9 / 36 10 / 36 11 / 36 12 / 36 13 / 36 14 / 36 15 / 36 16 / 36 17 / 36 18 / 36 19 / 36 20 / 36 21 / 36 22 / 36 23 / 36 24 / 36 25 / 36 26 / 36 27 / 36 28 / 36 29 / 36 30 / 36 31 / 36 32 / 36 33 / 36 34 / 36 35 / 36 36 / 36

Članica aktiva, umetnostna zgodovinarka in kritičarka Petja Grafenauer je za STA po akciji poudarila: "Kultura ni tisto, na kar nas je s svojim načinom financiranja razparceliralo ministrstvo za kulturo, kultura je pravzaprav ena in mislim, da se to že kaže." Dodala je, da se približuje poletje, čas, ko bodo kulturniki več mislili, pisali in analizirali, nato pa si želi, da bi postavili neko svojo vizijo tega, kako bi morala kultura v Sloveniji delovati.

Med zbranimi je bil tudi režiser, performer, pisec in prevajalec Jure Novak, ki je dejal, da morajo kulturniki vztrajati na vseh ravneh: "Na ravni političnega dialoga, na ravni javnega dialoga in na ravni akcij, dokler se ne bo stanje uredilo ali se ne bo ministrstvo celo zavzelo za svoj resor." Na vprašanje, ali po doslej izvedenih akcijah zaznava kakršnekoli premike ministrstva za kulturo, je odgovoril: "Premik je v tem, da so vsaj prisiljeni v nekakšen dialog, čeprav ga več ali manj delajo s selfiji iz svojih pisarn, premik pa je tudi v solidarnosti in povezanosti scene," poroča STA.

Opozarjajo na sistemske težave

Novak je presodil, da je bila v minulem obdobju kulturi storjena škoda, ki jo je treba "akutno popravljati". Dejal je, da kulturniki dolgoročno svojih protestov ne usmerjajo zgolj na aktualno vodstvo ministrstva, temveč z njimi opozarjajo na sistemske težave, s katerimi se spopadajo že deset ali celo 20 let. "Ker nas je veliko živelo na robu, je pretekla kriza marsikoga od nas porinila čez rob. In potem ko se bo ministrstvo odzvalo na akutno problematiko, bo treba stopiti v sistemski dialog," je še dejal.

Z ministrstva so se na oba dosedanja protesta odzvali z videoizjavami, v katerih je državna sekretarka Ignacija Fridl Jarc med drugim zanikala navedbe o neodzivnosti ministrstva in dejala, da je ministrstvo sodelovalo pri pripravi tako prvega kot drugega interventnega zakona, pri tem pa je upoštevalo vse subjekte, ki delujejo na področju kulture.

Kljub temu, da je aktiv danes izvedel Poslednjo akcijo za kulturo, to ne pomeni, da bo zadnja. Napovedujejo, da se bodo že ta petek pridružili "množični manifestaciji proti fašizmu, militarizaciji in represiji, ki jo pripravlja več političnih pobud in novih političnih skupnosti", še navaja STA.